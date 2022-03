Athletic Bilbao x Getafe: onde assistir e horário hoje (18/03)

Nesta sexta-feira, Athletic Bilbao x Getafe se enfrentam a partir das 17h, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol de 2022, no Estádio San Mamés, em Bilbao. A seguir, confira todos os detalhes e onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

O Bilbao foi derrotado na última rodada do torneio espanhol pelo Betis, enquanto o Getafe empatou com o Valencia também pelo último fim de semana.

Onde assistir Athletic Bilbao x Getafe

A partida entre Athletic Bilbao e Getafe vai passar hoje ao vivo no serviço de streaming Star +, a partir das 17h (Horário de Brasília).

A plataforma pode ser encontrada para assinatura através do site oficial (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

Escalações de Athletic Bilbao x Getafe

Dani García e Martínez estão fora do jogo de hoje.

Provável Athletic Bilbao: Unai Simón; Yuri, Vivian, Álvarez, De Marcos; Vencedor, Muniain, Vesga, Berenguer; Sancet, Williams

O elenco visitante não tem novos desfalques no jogo de hoje.

Provável Getafe: Soria; Mitrovic, Dakonam, Cuenca; Maksimovic, Suárez, Arambarri, Aleña, Olivera; Unal, Ramírez

Em campanha mediana no Campeonato Espanhol, o Bilbao entra em campo nesta sexta buscando os três pontos para tentar se aproximar do G-4 da competição, buscando uma vaga em torneios internacionais. Com onze pontos a menos do que o quarto colocado, o Bilbao vem para protagonizar uma boa partida.

Enquanto isso, o Getafe vem em décimo quinto lugar com 28 pontos, ou seja, vê a partida desta sexta-feira como uma boa oportunidade de se afastar da zona de rebaixamento o quanto antes. Com seis jogos vencidos, dez empates e doze derrotas, o grupo deve manter a mesma escalação de jogos passados.

Último jogo Athletic Bilbao x Getafe

A última partida entre Athletic Bilbao e Getafe nos gramados aconteceu em 6 de dezembro de 2021, pela décima sexta rodada do Campeonato Espanhol nesta mesma temporada.

Sob o placar de 0 a 0, as equipes terminaram na igualdade e garantiram apenas um ponto cada na competição.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo.

Jogos da rodada no Campeonato Espanhol

Dez partidas serão realizadas neste fim de semana pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, começando na sexta-feira e seguindo até o domingo com transmissão.

Athletic Bilbao x Getafe – 17h

Alavés x Granada – 10h (Sábado, 19/03)

Elche x Valencia – 12h15 (Sábado, 19/03)

Osasuna x Levante – 14h30 (Sábado, 19/03)

Rayo Vallecano x Atlético de Madrid – 17h

Espanyol x Mallorca – 10h (Domingo 20/03)

Cádiz x Villarreal – 12h15 (Domingo 20/03)

Celta de Vigo x Bétis – 12h15 (Domingo 20/03)

Sevilla x Real Sociedad – 14h30 (Domingo 20/03)

Real Madrid x Barcelona – 17h (Domingo 20/03)

