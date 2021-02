Athletic Bilbao x Levante: onde assistir ao jogo da Copa do Rei (11/02)

Pela semifinal da Copa do Rei, as equipes do Athletic Bilbao e Levante se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 17h, no Estádio de San Mamés. Quem vencer o confronto ganha vantagem na disputa pela vaga na final. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Athletic Bilbao x Levante: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, a partir das 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Athletic Bilbao x Levante

A equipe do Athletic não possui nenhuma nova lesão em seu plantel de jogadores. Apenas Oihan Sancet, titular no último jogo, está fora da convocação oficial.

Possível Athletic Bilbao: Unai Simon; Yuri, Capa, Yeray, Martínez; De Marcos, Vencedor, Muniain, Dani García; Raúl García, Williams.

CONVOCATORIA I Estos son los 2️⃣0️⃣ leones citados por Marcelino para el encuentro de ida de semifinales de la #CopaDelRey 👇#AthleticLevante #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/gKlGWcWC2P — Athletic Club (@AthleticClub) February 10, 2021

O time visitante não possui muitas mudanças no plantel. Sendo assim, deve entrar em campo com a mesma escalação titular.

Possível Levante: Fernandez; Postigo, Duarte, Clerc, Jorge Miramón; Melero, Radoja, Malsa, Morales; Roger, Sergio León.

CONVOCATORIA | Estos son los jugadores convocados por Paco López para el #AthleticLevante en San Mamés.#CopaDelRey 🏆 pic.twitter.com/PAtP7NDdKY — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) February 10, 2021

Confira os jogos da Copa do Rei

Além disso, a semifinal também traz outro jogo da Copa do Rei. Confira então o resultado.

Sevilla 2 x 0 Barcelona

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Bilbao está em 11º com vinte e cinco pontos. Assim, o principal objetivo é garantir uma vaga em competições internacionais para a próxima temporada. Ao todo, venceu sete jogos, empatou quatro e perdeu dez.

Enquanto isso, o Levante permanece em 9ª posição contabilizando vinte e sete pontos. Depois de recuperar o bom desempenho em campo, o time agora mira a parte de cima da tabela. Dessa maneira, tem seis vitórias, nove empates e seis derrotas.