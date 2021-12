Athletic Bilbao x Sevilla: onde vai passar, horário e escalações – 11/12

A bola vai rolar entre as equipes de Athletic Bilbao x Sevilla neste sábado, 11/12, às 17h (horário de Brasília), pela décima sétima rodada do Campeonato Espanhol no Estádio de San Mamés. Dessa maneira, saiba onde assistir o jogo de hoje ao vivo com transmissão.

Onde assistir Athletic Bilbao x Sevilla: O streaming Star +, disponível por assinatura no site ou aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Espanhol ao vivo neste sábado.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio de San Mamés, cidade de Bilbao, na Espanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em nona posição com 21 pontos, o Athletic Bilbao não vem em bom momento no Campeonato Espanhol já que aparece por mais de cinco rodadas sem marcar três pontos. Dessa maneira, o elenco deve entrar em campo neste sábado com toda a confiança necessária, além de contar com a força da torcida em casa, para ter o resultado em seu favor hoje e, assim subir na classificação.

Enquanto isso, o Sevilla vem em segundo lugar com 31 pontos, isto é, tem a oportunidade de diminuir a diferença com o líder, o Real Madrid, no Campeonato Espanhol. Contabilizando nove vitórias, quatro empates e duas derrotas apenas, os visitantes precisam levar os três pontos para casa e, por isso, depois de conquistar a vaga na Liga Europa durante a semana, devem entrar em campo como titulares os melhores jogadores.

Escalações de Athletic Bilbao x Sevilla:

Nolaskoain, Yuri, Villalibre e Dani Vivian são baixas para o Bilbao.

Já Rakitic, por suspensão, e Jesús Navas, Suso, Lamela e Nesry são desfalques ao Sevilla neste sábado.

Athletic Bilbao: Unai Simon; Lekue, Martínez, Yeray, De Marcos; Williams, Dani García, Vencedor, Zarraga; Williams, Raúl García

Sevilla: Bono; Koundé, Diego Carlos, Montiel, Augustinsson; Fernando, Torres, Jordán; Gómez, Mir, Ocampos

