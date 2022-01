Athletico-PR x América-MG: onde assistir ao jogo da Copinha – 12/01

Pela segunda fase da Copinha, as equipes de Athletico-PR x América-MG entram em campo nesta quarta-feira, 12/01, a partir das 15h (Horário de Brasília), jogando no Estádio Herminião. Com transmissão, confira onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde assistir o jogo do Athletico-PR x América-MG: Os serviços de streaming Paulistão Play e Eleven Sports, disponíveis de graça aos torcedores, vão transmitir o jogo de hoje na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 nesta quarta-feira.

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio Herminião, em Araras

TV: Sem transmissão

LiveStream do jogo: Eleven Sports e Paulistão Play de graça

Após vencer dois jogos e empatar um, o Athletico-PR garantiu-se em primeiro lugar com 7 pontos no grupo 12 da Copinha, carimbando o seu passaporte para a segunda fase da competição. Agora, o time paranaense espera conquistar mais uma vez a vaga na fase seguinte e fazer bonito em campo.

Enquanto isso, o América-MG acabou ficando em segundo lugar com 5 pontos depois de vencer o São Carlense e empatar com o Falcon e São Carlos. Dessa maneira, perdeu a vantagem na segunda fase, enquanto espera vence o jogo de hoje para chegar o mais longe que puder.

Escalações de Athletico-PR e América-MG:

Athletico-PR: Gabriel Pereira; Arthur Zanella, Willian Jesus, Dourado, Murillo; Danielzinho, Carlos Eduardo, Vitor do Carmo; Renan Viana, John Mercado, Emersonn

América-MG: Carlos; Lucas Gabriel, Júlio, Rodolfo Moisés; Matheus Schultz; Kevyn, Kanté, Diogo, Ighor Gabryel, Adyson; Mateus Henrique

