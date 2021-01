Athletico-PR x Flamengo: onde assistir o confronto e escalações

Athletico-PR x Flamengo se enfrentam neste domingo (24), às 16h, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, na Arena da Baixada. Precisando vencer para então se aproximar da liderança, os cariocas estão com foco total no Brasileirão. Assim como o Fla, o Furacão também só disputa a competição nacional, mas esta na metade de baixo da tabela.

Onde assistir o confronto entre Athletico-PR x Flamengo?

A partida terá transmissão da TV aberta. A Rede Globo exibe o confronto na TV aberta, mas não para todos os estados. No entanto, no Premiere, a partida será transmitida para todo o país, no pay-per-view

Prováveis escalações

Athletico-PR: Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo (Khellven); Richard (Alvarado), Christian, Fernando Canesin e Carlos Eduardo; Nikão (Vitinho) e Renato Kayzer.

Flamengo: Hugo; Isla, Willian Arão (Natan), Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabigol e Vitinho (Pedro).

Jogos da 32ª rodada do Brasileirão

São Paulo x Coritiba – 19h

Vasco x Atlético MG – 21h

Domingo (23/1)

Internacional x Grêmio – 16h

Athletico PR x Flamengo – 16h

Ceará x Palmeiras – 16h

Santos x Goiás – 18h15

Sport x Bahia – 18h15

Atlético GO x Fortaleza – 18h15

Fluminense x Botafogo – 20h30

Segunda (25/1)

Corinthians x Red Bull Bragantino

Como Athletico e Flamengo chegam para o jogo?

Em 12º, com 39 pontos, o Furacão chega para o jogo após perder para o Bahia na última rodada. Logo depois de engatar uma sequência positiva, os paranaenses conseguiram se afastar da zona do rebaixamento, mas estão a sete pontos do Vasco, primeira equipe dentro do Z-4.

Já o Flamengo voltou a vencer no Brasileirão na última rodada, e em terceiro lugar, com 55 pontos, depende apenas de si para ser campeão. Isso porque embora esteja a quatro pontos do líder Internacional, a equipe tem um jogo a menos e faz confronto direto contra o Colorado, e o São Paulo, segundo colocado.