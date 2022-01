Pela primeira rodada, as equipes se enfrentam neste domingo pelo Campeonato Paranaense ao vivo

Athletico-PR x Paraná: onde assistir e horário do jogo de hoje – 23/01

Em confronto pela primeira rodada do Campeonato Paranaense em 2022, as equipes de Athletico-PR x Paraná entram em campo neste domingo, 23/01, com a bola rolando a partir das 16h (horário de Brasília), na Arena da Baixada. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo e, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir Athletico-PR x Paraná

O pay-per-view Futebol Paranaense TV, o TVNSports e o aplicativo OneFootball vão exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo a partir das 16h. Os serviços estão disponíveis através dos sites oficiais (www.futebolparanaense.tv) (www.onefootball.com.br) (www.TVNSports.com) pelo aplicativo também para baixar em Android e iOS. O jogo não tem transmissão na televisão.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball e NSports através do site (www.tvnsports.com.br) ou aplicativo

Escalações de Athletico-PR e Paraná

Nenhuma das equipes apresenta desfalques para o jogo de hoje.

Escalação de Athletico-PR: Anderson; Matheus Felipe, Lucas Fasson, Luan Patrick; Ataíde, Pablo Siles, Juninho, Pedrinho; Jader, Reinaldo, Rômulo.

Escalação de Paraná: Gabriel Leite; André Krobel, Luan, Rayne e Juninho; Moisés Gaúcho, Edson Baiano e Vinicius Kiss; Castanha, Pablo Thomaz e Ueslei Brito

Como estão as equipes na temporada?

Favorito ao título da competição paranaense, o Athletico-PR entra em campo neste domingo pela primeira rodada da nova temporada. No ano passado, o elenco parou na semifinal depois de ser derrotado nos dois confrontos pelo Cascavel, o atual vice-campeão. Agora, o Furacão busca o 27º título.

Enquanto isso, o Paraná também espera fazer um bom início de temporada ao buscar mais uma taça para a sua coleção de vitórias. No ano passado pelo Paranaense, o elenco terminou nas quartas de final depois de ser derrotado pelo próprio Athletico Paranaense.

