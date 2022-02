Atlético-CE x Iguatu: onde vai passar, horário e escalações hoje – 08/02

O confronto entre Atlético-CE x Iguatu vai dar início na 11ª rodada do Campeonato Cearense nesta terça-feira, 08/02, com a bola rolando no Estádio Olímpico Horácio Domingos de Sousa, a partir das 15h (Horário de Brasília), pela primeira fase. Saiba onde assistir ao jogo do torneio hoje.

Onde assistir Atlético-CE x Iguatu

Pelo Campeonato Cearense, o jogo entre Atlético-CE e Iguatu nesta terça-feira vai contar com a transmissão da TV FCF (Canal no Youtube), disponível para todo o Brasil de graça a partir das três horas da tarde seguindo o horário de Brasília.

O canal da Federação Cearense de Futebol pode ser encontrado no Youtube, site de vídeos gratuitos, com a sigla FCF TV. Para assistir, basta o torcedor entrar, procurar pelo jogo desejado e acompanhar ao vivo como, quando e onde quiser.

Horário: 15h (horário de Brasília)

Árbitro: Renato Pinheiro

Local: Estádio Olímpico Horácio Domingos de Sousa

TV: Sem transmissão

Online: Youtube

Escalações de Atlético-CE e Iguatu

ATLÉTICO-CE

Com dois empates seguidos nas últimas rodadas do Campeonato Cearense, o time do Atlético entra em campo nesta terça pelo confronto diante do Iguatu para se recompor na temporada. Neste momento, o elenco está na zona de rebaixamento em sétimo lugar com 7 pontos e, com isso, espera contar com a força da torcida em casa para garantir os três pontos em seu favor.

Escalação do Atlético-CE: Diónantan; Roberth, Rennan Moura, Eduardo Bahia, Dim; Bruno Nascimento, Romarinho, Hércules; Moré, Claudivan, Ewerton Potiguar

IGUATU

Sob o comando do técnico Washington Luiz, o Iguatu vem de empate diante do Maracanã na última rodada da competição cearense. Por isso, ocupando a sexta posição com 11 pontos, precisa da vitória nesta terça-feira se quiser subir ao G-4 e buscar a classificação até a próxima fase de qualquer maneira.

Escalação do Iguatu: Léo; Dodô, Uesles, Marcondi, Diogo, Elivelton; Hugo Freitas, Bruno Menezes; Romário, Patuta, Davi

