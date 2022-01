Atlético de Alagoinhas x Barcelona de Ilhéus: onde assistir ao vivo – 27/01

As equipes de Atlético de Alagoinhas x Barcelona de Ilhéus se enfrentam nesta quinta-feira, 27/01, a partir das 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Carneirão pela terceira rodada do Campeonato Baiano. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Atlético de Alagoinhas x Barcelona de Ilhéus O jogo do Atlético de Alagoinhas e Barcelona vai passar na TV Educativa da Bahia ao vivo com cobertura completa na TV, disponível de graça para todo o estado da Bahia. Outra opção é acompanhar através do canal da TV Educativa Bahia no Youtube, com retransmissão disponível também para todo o público que deseja assistir.

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

TV: TV Educativa da Bahia

LiveStream: Youtube de graça para todo o Brasil

Escalações de Atlético de Alagoinhas e Barcelona de Ilhéus

O Atlético de Alagoinhas, o atual campeão baiano, aparece em primeiro lugar na tabela do Campeonato Baiano depois de vencer os dois jogos que disputou neste início de competição. Agora, precisa contar com a vitória nesta quinta-feira para continuar na liderança com folga.

Do outro lado, o time de Ilhéus se mantém em 7º lugar com apenas 1 ponto, isto é, empatou uma partida e perdeu a outra que jogou. Agora, pela terceira rodada, espera conquistar a sua primeira vitória para subir na classificação em busca da vaga na próxima fase.

Provável escalação do Atlético de Alagoinhas: Fábio Lima; Edson, Iran, Bremmer, Caetano; Sobral, Dionisio, Miller, Gabriel; Thiaguinho, Jerry

Provável escalação de Barcelona de Ilhéus: Deijair; Arisson, Caíque, Arnold; Capone, Guga, Ramires, Gianlucas; João Grilo, Kel Baiano, Vitinho

