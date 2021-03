Atlético de Madrid x Athletic Bilbao: onde assistir ao vivo – 10/03/2021

Atlético de Madrid e Athletic Bilbao se enfrentam nesta quarta-feira (10) a partir das 15h (horário de Brasília), no Estadio Wanda Metropolitano, em jogo atrasado pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. Se vencer, equipe de Diego Simeone aumenta a vantagem na liderança. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Atlético de Madrid x Athletic Bilbao: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como chegam as equipes para o jogo?

Em primeiro lugar do Campeonato Espanhol com cinquenta e nove pontos está o Atlético de Madrid. Com três pontos de vantagem sob o vice-líder, a equipe de Diego Simeone pode aumentar a diferença para seis se ganhar o confronto desta quarta-feira. Então, no jogo de hoje, o treinador não tem novas lesões.

Enquanto isso, o Bilbao aparece em 8ª posição com trinta e três na conta. Visando alcançar a parte de cima da classificação e, assim, uma vaga em competições na próxima temporada, a equipe precisa continuar somando pontos. No duelo da rodada, Martínez é baixa no plantel de jogadores.

Possíveis escalações de Atlético de Madrid x Athletic Bilbao

Possível Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Savic, Hermoso; Lemar, Carrasco, Llorente, Koke; Suarez, Correa.

Possível Athletic Bilbao: Unai Simon; Capa, Balenziaga, Nuñez, Lekue; Morcillo, Dani Garcia, Vencedor, Gomez; Raúl García, Williams.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez no domingo (07) pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. Assim, o Atléti ficou no empate com o Real Madrid no clássico em 1 a 1.

Por outro lado, o Bilbao saiu vitorioso do jogo contra o Granada, em casa, por 2 a 1.

