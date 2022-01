Atlético de Madrid x Athletic Bilbao: onde assistir na TV e horário – 13/01

Em partida válida pela semifinal da Supercopa da Espanha, as equipes de Atlético de Madrid e Athletic Bilbao se enfrentam nesta quinta-feira, 13/01, com a bola rolando a partir das 16h (Horário de Brasília), no King Fahd Stadium. Com transmissão do jogo do Atlético de Madrid hoje, saiba onde assistir ao vivo na TV e online.

Onde assistir o jogo do Atlético de Madrid hoje: O canal Fox Sports, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela Supercopa da Espanha ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: King Fahd Stadium, cidade de Riade, na Arábia Saudita

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Como estão as equipes na temporada?

Disputando a elite do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid, o atual campeão, aparece em quarto lugar com 33 pontos, isto é, venceu até o momento nove partidas, empatou outras seis e perdeu cinco na temporada. Buscando alcançar o topo da classificação, o elenco comandado por Diego Simeone espera melhorar o seu desempenho em campo, onde também coleciona tropeços diários.

Enquanto isso, o Bilbao aparece em 9ª posição na tabela do campeonato com 28 pontos depois de vencer seis partidas, empatar dez e perder cinco na temporada até o momento. Dessa maneira, se ganahr o jogo de hoje, promete fazer história com os torcedores em busca do primeiro título no ano de 2022.

Final da Supercopa da Espanha 2022

No primeiro jogo da semifinal, o Real Madrid venceu o Barcelona na Arábia Saudita e, por isso, está classificado para disputar a grande final no próximo domingo, 16 de janeiro de 2022.

Em tempo normal, as equipes empataram em 2 a 2, com a prorrogação sendo necessária para definir quem seria o primeiro finalista. Com o tempo extra, então, o Real acertou as redes com Valverde, que comemorou com a torcida árabe presente.

Agora, o ganhador do jogo do Atlético de Madrid e Athletic Bilbao hoje vai definir o segundo finalista da Supercopa da Espanha.

Escalações de Atlético de Madrid x Athletic Bilbao:

Griezmann é a única baixa para o técnico Diego Simeone.

Do outro lado, o Bilbao não tem novas baixas em seu plantel de jogadores.

Atlético de Madrid: Oblak; Renan Lodi, Hermoso, Giménez, Llorente; Lemar, De Paul, Koke, Carrasco; Luis Suárez, Correa

Athletic Bilbao: Unai Simón; Álvarez, De Marcos, Martínez, Balenziaga; Berenguer, García, Vencedor, Muniain; Williams, Sancet

