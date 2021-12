Atlético de Madrid x Mallorca: onde vai passar e escalações hoje – 04/12

A bola vai rolar entre as equipes de Atlético de Madrid x Mallorca neste sábado, 04/12, com o apito inicial a partir das 14h30 (horário de Brasília) na décima sexta rodada do Campeonato Espanhol jogando no Estadio Wanda Metropolitano. Saiba onde assistir ao jogo de hoje online e também pela televisão.

Onde assistir Atlético de Madrid x Mallorca: A partida entre Atlético de Madrid e Mallorca terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na TV fechada em operadoras por assinatura, além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Estadio Wanda Metropolitano, cidade de Madrid, na Espanha

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

O atual campeão espanhol continua a sua saga em busca da liderança do Campeonato Espanhol. Ocupando a vice-liderança com 29 pontos, tem a oportunidade de diminuir a vantagem do Real nesta rodada se vencer e os adversários tropeçarem, o que pode ser pouco provável visto o rendimento que apresentam. Por fim, o Atléti contabiliza oito vitórias, cinco empates e uma derrota.

Enquanto isso, o Mallorca tem como o seu principal objetivo permanecer na elite da competição. Em décimo quarto lugar com 16 na conta, o elenco promete uma boa disputa neste sábado enquanto tenta garantir os três pontos para levar para a casa. Ao todo, venceu três confrontos, empatou sete vezes e perdeu cinco, precisando se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento.

Escalações de Atlético de Madrid x Mallorca:

Diego Simeone não poderá contar com Trippier, o único lesionado para o jogo de hoje.

Do outro lado, o Mallorca não tem disponível Sevilla, Hoppe e Raíllo.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Hermoso, Giménez, Savic; Carrasco, De Paul, Koke, Lemar, Diego Llorente; Griezmann, Luis Suárez

MALLORCA: Manolo Reina; Valjent, Jaume Costa, Russo, Pablo Maffeo; Iddrisu Baba, Galarreta; Mboula, Lee, Dani Rodríguez; Ángel

