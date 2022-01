Atlético de Madrid x Rayo Vallecano: onde assistir e horário hoje – 02/01

Equipes disputam na parte de cima da tabela do Campeonato Espanhol neste domingo

Com a bola rolando a partir das 12h15 (horário de Brasília), o confronto direto entre Atlético de Madrid x Rayo Vallecano promete bagunçar a tabela neste domingo, 02/01, pela décima nona rodada do Campeonato Espanhol no Estádio Wanda Metropolitano. Saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde assistir jogo do Atlético de Madrid x Rayo Vallecano: O canal ESPN Brasil, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Espanhol ao vivo neste domingo.

Horário: 12h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Wanda Metropolitano, cidade de Madrid, na Espanha

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

O atual campeão espanhol entra em campo neste domingo buscando o resultado em seu favor para continuar vivo na busca pela liderança do Campeonato Espanhol. Em quinta posição com 29 pontos, contabiliza oito triunfos, cinco empates e também cinco derrotas na temporada, esperando contar com a torcida em peso hoje.

Enquanto isso, o Rayo Vallecano faz um bom início de temporada ao subir da segunda divisão espanhola. Em quarto lugar com 30 pontos, tem nove jogos vencidos, três empates e seis derrotas até o momentos, isto é, pode terminar a rodada em terceiro lugar se vencer e o Betis perder.

Escalações de Atlético de Madrid e Rayo Vallecano:

Llorente é o único desfalque para Diego Simeone, enquanto Merquelanz desfalca os visitantes no jogo de hoje.

Atlético de Madrid: Oblak; Giménez, Hermoso, Felipe, Carrasco; De Paul, Koke, Lemar, Trippier; Luis Suárez, João Felix

Rayo Vallecano: Arboleda; Balliu, Saveljich, Catena, Rodrigues; Comesaña, Valentín, Palazón, Trejo, Martín; Guardiola

