Atlético-GO x Água Santa: onde assistir e horário da Copinha – 13/01

Atlético-GO x Água Santa se enfrentam nesta quinta-feira, 13/01, com a bola rolando a partir das 11h (horário de Brasília), pela segunda fase da Copinha jogando na Arena Inamar. Com transmissão ao vivo do jogo, saiba onde assistir online.

Onde assistir Atlético-GO x Água Santa: Os serviços de streaming Paulistão Play e Eleven Sports, disponíveis de graça aos torcedores, vão transmitir o jogo de hoje na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 nesta quinta-feira.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Arena Inamar, cidade de Diadema

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube, Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

O Atlético surpreendeu este ano jogando na Copinha. Jogando no grupo 27, terminou em primeiro lugar com 7 pontos depois de vencer o Volta Redonda, vencer novamente o Mauaense e ficar no empate sem gols com o time do Mauá. Agora, espera continuar a sua boa campanha em campo para chegar longe.

Enquanto isso, o Água Santa se garantiu em segundo lugar mesmo depois de tropeçar em diferentes rodadas da competição na temporada. Com 7 pontos, venceu o Real Ariquemes, o Assu e conseguiu arrancar o empate do Palmeiras na última rodada, onde só terminou na vice-liderança pelo saldo de gols. Por isso, o elenco pode surpreender na partida da segunda fase.

Quando será a final da Copinha?

A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior será realizada em 25 de janeiro, no dia do aniversário da cidade de São Paulo. No entanto, este ano ela não será realizada no Estádio do Pacaembu. Isso porque o espaço está em obras e a data prevista para a reinauguração é para outubro de 2023, com a construção de espaços para lazer, diversão e também jogos.

Escalações de Atlético-GO e Água Santa:

Atlético-GO: Leo; Kleberson, Lucas, Isaac, Matheus; Renan, Marcos, Índio, Leonardo; João Victor, Daniel

Água Santa: Lucas Bento; João Vitor, Ruivo, Anderson, Pedro; João Paulo, Jota, Gabriel, Korek; Samurai, David

