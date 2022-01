Atlético-GO x CRAC: onde vai passar e horário do jogo de hoje – 26/01

Pela primeira rodada do grupo B no Campeonato Goiano, equipes se enfrentam nesta quarta-feira ao vivo

Abrindo a primeira rodada de disputas no grupo B do Campeonato Goiano nesta quarta-feira, 26/01, as equipes de Atlético-GO x CRAC se enfrentam a partir das 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly. Confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Atlético-GO x CRAC

O jogo entre Atlético-GO e CRAC vai passar na plataforma de streamings Elenven Sports, ao vivo com cobertura gratuita para todo o Brasil no período da noite. O serviço do Eleven Sports está disponível de graça através do portal oficial do serviço (www.elevensports.pt) e também por aplicativos, através das lojas do Android e iOS.

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports

Escalações de Atlético-GO e CRAC

O Atlético espera entrar em campo nesta quarta-feira com o pé direito, buscando o título da temporada. No ano passado, o elenco terminou em terceiro lugar depois que garantiu a classificação pela primeira fase, venceu o Goiás nas quartas, mas acabou derrotado pelo Grêmio Anápolis nas semis.

Do outro lado, a participação do CRAC no confronto de hoje marca o retorno em definitivo para a primeira divisão do Campeonato Goiano. No ano passado, o time azul terminou nas primeiras posições da tabela e se garantiu no acesso, pronto para fazer bonito em 2022.

Escalação de Atlético-GO: Renan; Dudu, Gabriel, Wanderson, Arthur Henrique; Ramon, Jorginho, Marlon Freitas; Dellatorre, Wellington, Leandro Barcia

Escalação de CRAC: Lucão; Marquinho, Renato, Duda, Gabriel Peres; Amorim, Tchô, Luis Felipe, Maurício; Janderson, Hugo Santos

Como funciona o Campeonato Goaiano em 2022?

Doze equipes disputam a temporada do Goiano em 2022. Divididos em dois grupos, A e B, os participantes se enfrentam por dez rodadas onde cada confronto acontece duas vezes, um em casa e outro fora.

Os quatro primeiros avançam para a próxima fase enquanto os dois últimos são rebaixados para a segunda divisão estadual. Nas quartas de final os jogos acontecem no sistema de ida e volta, seguindo até a semifinal e a final.

GRUPO A: Anápolis, Goianésia, Goiás, Grêmio Anápolis, Jataiense, Morrinhos

GRUPO B: Aparecidense, CRAC, Atlético-GO, Vila Nova, Iporá e Goiatuba

Leia também:

Quem ganhou a Copinha 2022: Palmeiras é campeão pela primeira vez