Atlético-GO x São Paulo (31/1): onde assistir e escalações do jogo

Atlético-GO x São Paulo se enfrentam neste domingo (31), em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Precisando da vitória para encostar no então líder Internacional, o Tricolor ainda não venceu em 2021 e vive em decadência na tabela. Já o Dragão, vem de duas vitórias seguidas no campeonato e sonha com uma vaga na Sul-Americana. A bola rola às 16h, mas no Estádio Antônio Accioly.

Onde assistir Atlético-GO x São Paulo?

A partida entre terá transmissão da tv aberta. A Globo exibe o confronto para o estado do Rio de Janeiro e outras redes da emissora. No entanto, o Premiere também transmite a partida ao vivo, para todo o Brasil, no pay-per-view.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Maurício Kozlinski; Dudu, Pereira, João Victor, Éder e Natanael; Marlon Freitas, Wellington Rato e Matheus Vargas (Chico); Zé Roberto e Janderson.

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara (Vitor Bueno); Brenner e Luciano.

Jogos da 33ª rodada do Brasileiro

Vasco x Bahia – 16h

Coritiba x Grêmio – 16h

Atlético-GO x São Paulo – 16h

Atlético-MG x Fortaleza – 17h

Inter x RB Bragantino – 18h15

Ceará x Athletico-PR – 19h

Fluminense x Goiás – 20h30

01/02

Sport x Flamengo – 20h

02/02

Palmeiras x Botafogo – 16h

17/2

Santos x Corinthians – 19h

Como as equipes chegam para o jogo?

Sem vencer em 2021, de líder com sete pontos de vantagem o São Paulo caiu para a terceira posição do Brasileiro. No entanto, mesmo que vença a partida deste sábado, a equipe não consegue voltar à liderança. Com 58 pontos, o Tricolor está a quatro do Inter. Entretanto, caso o Colorado perca seu duelo para o RB Bragantino e o time de Diniz vença, fica a um ponto da liderança.

Já o Dragão engatou uma sequência de duas vitórias seguidas e então agora sonha com uma vaga na Sul-americana. A sete pontos do Z-4, a equipe goiana vive bom momento no campeonato, mas pode subir duas posições em caso de triunfo.