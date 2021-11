Atlético de Madrid x Osasuna: onde assistir, horário e escalações (20/11)

As equipes de Atlético de Madrid x Osasuna se enfrentam neste sábado, 20/11, a partir das 14h30 (horário de Brasília) pela décima quarta rodada do Campeonato Espanhol no Estadio Wanda Metropolitano. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir o jogo.

Onde assistir Atlético de Madrid x Osasuna: O jogo do Atlético de Madrid e Osasuna terá transmissão ao vivo do Fox Sports na TV fechada, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 20 de novembro de 2021

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Estadio Wanda Metropolitano, cidade de Madrid, na Espanha

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

O atual campeão espanhol, Atlético de Madrid, entra em campo neste sábado buscando diminuir a diferença com o atual líder do Campeonato Espanhol. Neste momento, está em quarta posição com 23 pontos, ou seja, venceu seis jogos, empatou cinco e perdeu apenas um. Contando com o fator casa, espera trazer os três pontos.

Enquanto isso, o Osasuna está em oitava posição com 19 pontos. Dessa maneira, venceu cinco confrontos, empatou quatro e perdeu também quatro e, sem ganhar por quatro rodadas, espera contar com o melhor desempenho da temporada e quem sabe assim subir na classificação para lutar por uma vaga em torneios internacionais.

Escalações de Atlético de Madrid x Osasuna:

Diego Simeone não poderá contar com Trippier e João Félix, lesionados. Já os visitantes não tem novas baixas para o jogo de hoje.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Hermoso, Giménez, Savic; Carrasco, De Paul, Koke, Llorente; Correa, Griezmann, Luis Suárez

OSASUNA: Herrera; Nacho Vidal, Unai García, David García, Manu Sanchéz; Lucas Torró, Moncayola; Barja, Brasanac, García; Kike

