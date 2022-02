Atlético-MG x Flamengo: onde vai passar a Supercopa do Brasil 2022 hoje

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam pela final da Supercopa do Brasil 2022 neste domingo, 20 de fevereiro, na Arena Pantanal, em Cuiabá, a partir das 16h (Horário de Brasília), em partida única. Em caso de empate, os pênaltis serão iniciados. Confira como e onde vai passar a Supercopa do Brasil ao vivo hoje.

Jogo do Atlético-MG e Flamengo: onde vai passar a Supercopa do Brasil 2022

O jogo do Atlético-MG e Flamengo vai passar na Globo para todo o Brasil e SporTV, nos canais fechados, a partir das 16h, pelo Horário de Brasília.

O canal do Paulistão no Youtube transmite de graça a partida do Campeonato Paulista. Enquanto isso, o Premiere só está disponível para assinantes através de operadoras da TV paga ou com o conteúdo por R$49,90 até R$89,90.

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá

Árbitro: Anderson Daronco

TV: GLOBO e SporTV

Online: Premiere

Escalação de Atlético-MG x Flamengo

Campeão do Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro em 2021, o dono da Tríplice Coroa entra em campo neste domingo com todo o gás necessário para começar o novo ano com o pé direito, assim como foi na edição passada. Sob o comando do técnico Antonio Mohamed, o grupo promete uma boa partida.

Atlético-MG: Everson; Mariano, Godín, Nathan Silva, Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho, Nacho Fernández; Hulk, Keno.

O Flamengo, por outro lado, foi vice-campeão da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro na primeira divisão. Jogando neste domingo pela final, o grupo só disputa por conta do regulamento da Supercopa que dá a vaga para o segundo colocado caso o vencedor dos dois torneios seja o mesmo. Agora, com Paulo Sousa de técnico, vai buscar o seu terceiro troféu.

Flamengo: Hugo Souza (Diego Alves); Fabrício, David Luiz, Filipe Luís, Rodinei; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol.

Por que o Flamengo vai jogar a Supercopa?

O Flamengo vai jogar a Supercopa do Brasil neste domingo porque terminou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro em 2021.

Na temporada passada, o Atlético Mineiro venceu o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Na primeira, terminou em primeiro lugar e na segunda venceu o Athletico Paranaense nos dois jogos, ou seja, garantiu o seu lugar na competição.

Entretanto, o regulamento da CBF sobre a Supercopa do Brasil prevê que, caso o vencedor dos dois torneios seja o mesmo, o que de fato aconteceu na temporada passada, o vice-campeão do Brasileirão Série A é quem herda a vaga para disputar a final.

Agora, em partida única, o vencedor será declarado o melhor elenco do Brasil.

Qual é a premiação da Supercopa?

O campeão leva para casa a taça Supercopa KIA 2022, o título de melhor equipe do país e a quantia de R$5 milhões aos seus cofres para a temporada que está por vir. Medalhas douradas também serão distribuídas aos atletas, comissão técnica e dirigentes.

O vice-campeão garante, além das medalhas prateadas na cerimônia, o total de 2 milhões de reais. Os valores forma divulgados pela CBF.

Relembre como foi o último jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro.

Leia também:

Técnicos demitidos estaduais: clubes têm 9 demissões em 2022