Horário da Supercopa do Brasil 2023 e onde vai passar de graça a final

Quem vai conquistar o primeiro título da temporada? O Estádio Mané Garrincha, em Brasília, recebe o duelo entre Palmeiras e Flamengo neste sábado, 28 de janeiro, pela final da Supercopa do Brasil 2023. Em partida única, quem vencer o combate levanta a taça e vangloria perante os torcedores. O horário da Supercopa você confere no texto com todos os detalhes da transmissão.

A Supercopa do Brasil reúne o atual campeão da Copa do Brasil, no caso o Flamengo, e o vencedor do Campeonato Brasileiro, no caso o Palmeiras. O elenco carioca é o maior campeão com duas taças, enquanto o alviverde não venceu nenhum vez.

Que horas é a final da Supercopa do Brasil 2023 hoje

O horário da Supercopa do Brasil 2023 hoje vai ser às 16h30, horário de Brasília, entre Flamengo e Palmeiras neste sábado, 28 de janeiro, em partida única.

No entanto, torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e em Fernando de Noronha devem ficar atentos com a diferença no horário. As transmissões vão começar a partir das 15h30, no horário local.

O Estádio Mané Garrincha foi escolhido como sede da final por decisão da CBF em conjunto com os presidentes dos dois clubes que vão disputar a partida neste sábado. Outros estádios também foram cogitados.

O espaço tem capacidade para 72 mil torcedores, construído inicialmente em 2014 para receber jogos da Copa do Mundo da FIFA.

Onde vai passar a final da Supercopa do Brasil

O jogo do Palmeiras e Flamengo na Supercopa do Brasil 2023 terá transmissão na Globo, SporTV e GloboPlay, às 16h30, horário de Brasília.

Na TV aberta para todos os estados do Brasil, a final neste sábado será exibida pela Rede Globo com narração de Cléber Machado e comentários de Junior, Paulo Nunes e Sálvio Spinola. A partida é de graça e o torcedor só precisa sintonizar para assistir.

Outra opção é o SporTV, disponível somente em operadoras de TV paga. Aqui, Milton Leite é quem vai comandar o microfone ao lado de Grafite, Renata Mendonça e Sandro Meira Ricci.

Quem é assinante GloboPlay pode assistir a retransmissão de graça pelo aplicativo do celular, tablet, ou smartv. Mas também dá para ver as imagens da Globo de graça na plataforma sem precisar pagar nada.

Basta se inscrever com email ou senha na Conta Globo e escolher "Agora na TV" como opção.

Escalações do Palmeiras x Flamengo

Abel Ferreira não tem desfalques em seu elenco neste começo de temporada. Ele deve escalar Endrick no time titular para a sua primeira importante final com o Palmeiras.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Piquerez, Murilo; Gabriel Menino, Zé Rafael, Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.

Para o técnico Vitor Pereira, Bruno Henrique continua fora por lesão assim como Victor Hugo.

Provável escalação do Flamengo: Santos; David Luiz, Varela, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

