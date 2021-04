Veja 7 jogadores brasileiros naturalizados que defendem outros países

Todo garoto aspirante a jogador tem o sonho de vestir a camisa da Seleção Brasileira de Futebol um dia. Entretanto, nem todos conseguem realizar este desejo. Alguns, mesmo chegando até o topo, nem assim conseguem o passaporte para a equipe. Por isso, alguns jogadores decidem se aventurar em outros países, já que podem ter a chance de jogar pela Seleção. Então, listamos sete nomes de jogadores brasileiros naturalizados em outros países para você conhecer.

Lateral Mario Fernandes defende a Seleção da Rússia

Nascido em São Caetano do Sul, o lateral de 30 anos começou a jogar futebol no Grêmio ainda nas categorias de base. Em 2009, entretanto, chegou ao profissional, onde permaneceu até 2012 transferindo-se ao CSKA Moscou, da Russía.

Diferente de outros casos, Mario chegou a vestir a camisa amarela do Brasil, sendo quatro vezes pelo Sub-23 e uma em amistoso internacional contra o Japão, em 2014, com o comando do treinador Dunga. A partir daí, Mario optou por naturalizar-se russo já que dificilmente teria uma nova chance no elenco de Tite.

Titular absoluto na Seleção da Rússia, Mario é o dono do número 2. Na Copa do Mundo de 2018, foi titular em todas as cinco partidas, sendo protagonista em sua posição.

Rafael Tolói escolheu a Itália para defender

Assim como Mario, o zagueiro Rafael Toloi também já integrou o plantel do Brasil. Natural de Mato Grosso, o zagueiro de 30 anos vestiu a camisa do Brasil Sub-20 em 19 oportunidades.

No Brasil, começou no Goiás, transferindo-se para o São Paulo em 2012, onde conquistou uma legião de simpatizantes por seu futebol. Dois anos depois, chegou à Itália para jogar pela Roma, onde permaneceu por um ano em empréstimo. Depois, em definitivo, foi contratado pela Atalanta em 2015.

Então, no começo de 2021, Rafael Tolói optou por se naturalizar italiano já que construiu o seu nome no país e, assim, teria a chance de defender as cores do país. Estreou em 31 de março de 2021 em partida contra a Lituânia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 na Europa.

Thiago Alcântara faz muito sucesso na Espanha

O meia de 29 anos é um grande sucesso no futebol europeu. Isso porque o espanhol com ascendência brasileira, filho de Mazinho, defende desde cedo o Barcelona, ganhando a sua primeira oportunidade no profissional em 2011. Assim, dois anos depois, transferiu-se para o Bayern de Munique, onde ganhou os holofotes do mundo ao comando de Pep Guardiola.

Hoje, no Liverpool, Thiago continua encantando o público com o seu belo futebol. Por ter referências espanholas e morar desde sempre no país, decidiu defender as cores da La Roja. Ao todo, são 41 partidas com dois gols.

Jorginho defende a Seleção da Itália

O volante de 29 anos chegou ainda menino na Itália, onde jogou nas categorias de base do Hellas Verona. Desde então, passou por Sambonifacese, Napoli e Chelsea, na Inglaterra, onde permanece até hoje.

Por não ter uma carreira no Brasil, Jorginho optou por defender a Seleção da Itália, contando com 27 jogos e cinco gols marcados no total, integrando a lista de jogadores brasileiros naturalizados.

Jorginho optou por defender a Seleção da Itália (Seleção da Itália / Reprodução @Vivo_Azzurro)

Junior Moraes se naturalizou para jogar na Ucrânia

Nascido em Santos, Junior Moraes começou logo cedo nas categorias de base do Peixe. Hoje, com 33 anos, o atacante conta com passagens por Santo André, Gloria Bistrita, Metalurg Donetsk, CSKA Sofia, Dínamo Kiev e TJ Quanjian.

Em 2018, transferiu-se para o Shakhtar Donetsk, onde conquistou o seu espaço na equipe titular. No ano seguinte, decidiu se naturalizar ucraniano para defender as cores da Ucrânia já que passou grande parte de sua carreira no futebol no país europeu. Agora, tem em seu currículo 11 jogos e um gol.

Diego Costa preferiu vestir as cores da Espanha

O atacante integra, sem dúvidas, o plantel de ídolos do Atlético de Madrid. Isso porque foram seis títulos conquistados durante a sua passagem pelo clube espanhol. Diego, 32 anos, nasceu em Sergipe, mas decidiu naturalizar-se espanhol logo após ser contratado pelo time da capital espanhola.

Entretanto, Diego chegou a vestir as cores da Amarelinha duas vezes em 2013, em jogos amistosos, ao comando do técnico Luiz Felipe Scolari. Hoje, é peça chave no elenco da Espanha, onde joga desde 2014.

Cicinho, ex-Santos, defende a Búlgaria

Este é um caso um pouco diferente dos demais jogadores brasileiros naturalizados. Neuciano de Jesus Gusmão, o Cicinho, nasceu em Belém. Em 2009, chegou ao elenco do Juventude, permanecendo por um ano. Depois, teve passagens por Brasiliense, Ponte Preta e Santos, onde permaneceu por dois anos.

Então, desde 2015 o lateral de 32 anos defende o Ludogorets, equipe da Bulgária. Pela grande identificação com o país e a história, Cicinho decidiu naturalizar-se búlgaro para defender o seu novo país. Cicinho defende a Seleção da Bulgária oficialmente desde 2020. Hoje, tem a marca de 7 jogos.

