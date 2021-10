Austrália x Brasil Futebol Feminino: onde assistir e horário do jogo (26/10)

Depois de perder para a Austrália por 3 a 1 no último sábado, 23, o Brasil de futebol feminino novamente fará um jogo diante das adversárias, pelo segundo amistoso consecutivo no Commbank Stadium, em Sidney. O confronto ocorre nesta terça-feira, 26, a partir das 6h05, com transmissão ao vivo. Veja onde assistir Austrália x Brasil no futebol feminino.

Onde assistir jogo Austrália x Brasil de futebol feminino?

O jogo do Brasil x Austrália no futebol feminino não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir a partida ao vivo pelo SporTV, que exibe então o confronto com exclusividade no país.

Esta será a última partida da Seleção Brasileira, mas na Data FIFA do mês de outubro. No mês anterior, a equipe de Pia Sundhage fez dois jogos diante da Argentina e venceu por então 3 a 1 e 4 a 1, respectivamente. Veja abaixo detalhes da partida desta terça, 26:

Horário: 6h05 (horário de Brasília)

Data: 26 de outubro 2021

Local: Estádio Commbank Stadium, em Sidney (Austrália)

Onde assistir jogo da Austrália x Brasil de futebol feminino ao vivo: SporTV

Seleção Brasileira busca se recuperar da derrota

No primeiro amistoso programado entre as seleções neste mês, as australianas dominaram a partida. A treinadora Pia Sundhage montou uma equipe jovem para o confronto, mas o Brasil foi dominado no primeiro tempo. Na segunda etapa, a equipe brasileira reagiu, mas não o suficiente para vencer o embate.

A atacante Adriana, do Corinthians, fez o único tento do time tupiniquim no confronto, enquanto Polkinghorne, Van Egmond e Fowler marcaram para as australianas. Resultado final, vitória de 3 a 1 para a seleção da Oceania.

23 de outubro de 2021 : Austrália 3 x 1 Brasil – Commbank Stadium

: Austrália 3 x 1 Brasil – Commbank Stadium 26 de outubro de 2021: Austrália x Brasil – Commbank Stadium (6h05, horário de Brasília)

Quais as jogadores convocadas?

De olho na Copa América 2022, a treinadora Pia Sundhage convocou então 23 atletas para o jogo do Brasil feminino diante da Austrália, com um elenco cheio de jovens. No entanto, precisou fazer algumas alterações devido às lesões e regras em virtude da pandemia de Covid-19.

A defensora Rafaelle foi substituída por Ana Vitória, enquanto as atacantes Nycole Raysla e Bia Zaneratto deram lugar à Andressa Alves e Ludmila. Veja então abaixo a convocação do Brasil feminino:

Goleiras: Karen – Minas Brasília, Letícia – Benfica (Portugal) e Lorena – Grêmio

Defensoras: Ana Vitória – Benfica (Portugal), Tainara – Palmeiras, Erika – Corinthians, Antonia – Madrid C.F.F (Espanha), Bruninha – Santos, Tamires – Corinthians, Thais – Palmeiras e Katrine – Palmeiras

Meio-campistas: Julia Bianchi – Palmeiras, Ary Borges – Palmeiras, Angelina – O.L Reign (Estados Unidos), Duda – São Paulo, Kerolin – Madrid C.F.F (Espanha), Debinha – North Carolina Courage (Estados Unidos), Adriana – Corinthians

Atacantes: Giovana – Levante UD (Espanha) Ludmila – Atlético de Madrid (Espanha), Geyse – Madrid CFF (Espanha), Andressa Alves – Roma (Itália) e Marta – Orlando Pride (EUA).

LEIA TAMBÉM

Próximo jogo da Seleção Brasileira será contra Colômbia em novembro