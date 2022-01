Avaí x Figueirense: onde assistir e horário da Recopa Catarinense – 20/01

A Recopa Catarinense reúne em campo Avaí x Figueirense, os campeões dos estaduais na temporada passada, em uma disputa acirrada nesta quinta-feira, 20/01, a partir das 21h (horário de Brasília), no Estádio Ressacada. Com transmissão do jogo de hoje, saiba onde assistir ao vivo na TV.

Onde assistir jogo do Avaí x Figueirense hoje?

Pela grande final da Recopa Catarinense, a partida começa às 21h desta quinta-feira (horário de Brasília), 20 de janeiro de 2022, no Estádio Ressacada, na cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina

O SporTV, pelo canal da TV paga, vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura para todo o Brasil.

Os não assinantes da operadora podem optar por acompanhar o jogo através do Premiere, serviço de streaming da Rede Globo, disponível também por assinatura no site oficial (www.premiere.globo.com) ou pelo aplicativo para Android ou iOS.

Horário: 21h (horário de Brasília)

Árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne

TV: SporTV

LiveStream: Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

A Recopa Catarinense é uma competição estadual que reúne o atual campeão do Campeonato Catarinense e o vencedor da Copa de Santa Catarina onde, quem ganhar, garante o título de melhor elenco do estado.

De um lado o Avaí, que garantiu o acesso para a Série A do Brasileirão ao terminar em quarto lugar na classificação com 64 pontos, tendo dezoito vitórias, dez empates e também dez derrotas. Já pelo Campeonato Catarinense, o elenco venceu a Chapecoense na final.

Do outro lado, o Figueirense foi campeão da Copa Santa Catarina em 2021 em cima do Juventus. No entanto, o time do estado disputa a terceira divisão do Campeonato Brasileiro depois de acabar em quinto lugar pelo grupo B com 29 pontos em oito vitórias, cinco empates e cinco derrotas na temporada.

Relembre o último jogo entre Avaí x Figueirense.

Escalações de Avaí e Figueirense:

Nenhuma das equipes tem baixas para o confronto de hoje na final. Além disso, as equipes contam com grandes contratações que promete deixar a disputa mais acirrada pelo primeiro título da temporada.

Provável escalação de Avaí: Douglas; Betão, Felipe, Matheus Ribeiro, Luan; Bruno Silva, Muriqui, Copete, Jean Cleber; Jonathan, Matheus Lucas

Provável escalação de Figueirense: Rodolfo (Vitor); Denner, Wallace, Gabriel, Maurício; Arouca, Dener, Thiago de Souza, Guilherme; Bruno Paraíba, Andrew

