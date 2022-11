Jogo do Avaí hoje onde assistir ao vivo e horário Brasileirão (05/11)

O Santos recebe o Avaí neste sábado pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, com início a partir das 16h30 (Horário de Brasília). O jogo do Avaí hoje vai ser na Arena Barueri, no interior de paulista, com transmissão ao vivo para todo o país.

Onde assistir jogo do Avaí hoje ao vivo x Santos

O jogo do Avaí e Santos hoje tem transmissão no Premiere e GloboPlay, a partir das 16h30 (Horário de Brasília) por todo o país ao vivo.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o pay-per-view Premiere pode ser adquirido por valor extra na mensalidade. Entre em contato com a operadora para adquirir o pacote de canais.

Outra opção é assistir na plataforma GloboPlay, da Rede Globo, somente para assinantes. O produto está disponível no aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Barueri

TV: Premiere

Online: GloboPlay

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira

Informações de Santos x Avaí no jogo de hoje

O Santos vem de vitória em cima do Atlético Goianiense no meio da semana fora de casa. Agora é a vez do clube receber o Avaí em busca dos três pontos para tentar alcançar o G8 da competição. Em 12º lugar com 46 pontos, o Peixe contabiliza 12 vitórias, dez empates e 13 derrotas na temporada, com o principal objetivo de chegar até a Libertadores no ano que vem.

Do outro lado, o Avaí vai tentar de tudo para escapar da zona de rebaixamento. Se perder, está rebaixado para a Série B do Brasileirão. Em 19º lugar com 28 pontos, o time catarinense contabiliza sete vitórias apenas, sete empates e 21 derrotas dentro e fora de casa. Além disso, o Avaí não vence por oito rodadas seguidas, o que torna a situação ainda mais dramática.

Classificação da Série A do Brasileirão

Trinta e cinco rodadas já foram disputadas no Campeonato Brasileiro na Série A.

1 Palmeiras – 77 pontos

2 Internacional – 64 pontos

3 Flamengo – 61 pontos

4 Fluminense – 61 pontos

5 Corinthians – 61 pontos

6 Athletico PR – 54 pontos

7 Atlético MG – 52 pontos

8 São Paulo – 51 pontos

9 América MG – 49 pontos

10 Fortaleza – 48 pontos

11 Botafogo – 47 pontos

12 Santos – 46 pontos

13 RB Bragantino – 44 pontos

14 Goiás – 43 pontos

15 Coritiba – 38 pontos

16 Cuiabá – 37 pontos

17 Ceará – 34 pontos

18 Atlético GO – 33 pontos

19 Avaí – 28 pontos

20 Juventude – 21 pontos

