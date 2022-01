Bahia de Feira x Atlético de Alagoinhas: onde assistir e horário – 30/01

Em confronto pela quarta rodada do Campeonato Baiano, as equipes de Bahia de Feira x Atlético de Alagoinhas se enfrentam neste domingo, 30/01, a partir das 16h (horário de Brasília), na Arena Cajueiro. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo na TV então, por isso, saiba onde assistir.

Onde vai passar Bahia de Feira x Atlético de Alagoinhas

A TV Educativa da Bahia vai exibir o jogo ao vivo com cobertura disponível de graça para todo o estado da Bahia na TV aberta. Outra opção é acompanhar através do canal da TV Educativa Bahia no Youtube, com retransmissão de graça para todo o público.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: TVE Bahia

LiveStream: Youtube de graça

A equipe do Bahia de Feira aparece na 5ª posição do Campeonato Baiano com 4 pontos depois de vencer uma partida e empatar outra na temporada. Por isso, entra em campo neste domingo precisando do resultado positivo em seu favor por todo o custo se quiser subir na classificação em busca da vaga na próxima fase.

Enquanto isso, o Atlético de Alagoinhas, atual campeão baiano, está em segundo lugar com 6 pontos, isto é, venceu os dois jogos que disputou até o momento da competição estadual. Se vencer o jogo de hoje, consegue ultrapassar o Jacuipense na liderança e se firmar como o grande favorito mais uma vez.

Escalação de Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas

Nenhuma das equipes tem desfalques para o jogo deste domingo na quarta rodada.

Escalação de Bahia de Feira: Adilson; Igor Tavares, Paulo Paraíba, Marcelo, Cazumba; Jhonata, Diones, Gustavo, Wilson; Caíque, Deon

Escalação de Atlético de Alagoinhas: Fábio Lima; Edson, Iran, Bremer, Leandro Sobral; Matheus Leal, Gabriel Esteves, Dionísio, Jerry; Miller, Thiaguinho

Relembre o último jogo do Bahia de Feira x Atlético de Alagoinhas.

