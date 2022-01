Bahia de Feira x Bahia: onde assistir o Campeonato Baiano hoje – 15/01

Abrindo a primeira rodada do Campeonato Baiano, as equipes de Bahia de Feira x Bahia se enfrentam neste sábado, 15/01, com a bola rolando a partir das 16h (horário de Brasília), na Arena Cajueiro. O jogo de hoje terá transmissão ao vivo na TV e, por isso, saiba onde assistir.

Quando é Bahia de Feira x Bahia?

A partida começa às 16h deste sábado (horário de Brasília), 15 de janeiro de 2022, no Estádio Municipal Santana de Parnaíba, cidade de Feira de Santana, no estado da Bahia.

Onde assistir ao jogo do Bahia ao vivo hoje?

A TV Educativa da Bahia vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV a partir das 16h, disponível para todo o estado da Bahia de graça para os torcedores.

Além de acompanhar através da TV aberta, os internautas também podem assistir através do canal no Youtube e no Facebook, também de graça.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: TVE Bahia

LiveStream: Youtube e Facebook da TVE de graça

Notícias e escalações de Bahia de Feira e Bahia:

O Bahia de Feira entrou em campo pela última vez nas eliminatórias da Copa do Nordeste quando foi eliminado pelo Itabaiana logo pela primeira fase nos pênaltis. Agora, tem um novo recomeço para dar o pontapé, se preparando para tornar-se o favorito nas disputas.

Rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Bahia passa por uma reformulação desde o elenco até a diretoria para fazer uma temporada melhor em 2022 e, quem sabe assim, garantir o acesso de volta para a elite. No Baianão, vai lutar também pelo título depois de perder no ano passado.

Provável escalação do Bahia de Feira: Alan; Diones, Leilson, Bruninho, Jonathan; Davi, Wellisson, Adailson, Pele; Tiago Carnaíba, Jarbas

Provável escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Matheus Bahia, Luiz Otávio, Ligger, Jonathan; Daniel, Patrick, Marco, Marcelo; Rodallega

