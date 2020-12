Inter vence por Palmeiras por 2 a 0, na despedida de D’Alessandro

Em jogo tomado por emoções, Internacional e Palmeiras se enfrentaram neste sábado (19), em partida da 26ª rodada do Brasileirão. O Colorado venceu o confronto por 2 a 0, e entrou para o G-4. No entanto, a grande atenção da noite foi a despedida de D’Alessandro.

O argentino entrou em campo quando o jogo já estava praticamente definido e atuou por nove minutos. Edenílson no primeiro tempo, e Yuri Alberto no segundo, decretaram a vitória do Inter, que saltou da sexta à quarta colocação do Brasileiro.

Não se vive um D'Alessandro todos os dias. Passados 12 anos de uma relação única, ídolo e Clube já estão condenados à eterna metamorfose de camisa e pele. Fisicamente, a distância até pode existir – o que dói -, mas o Gigante jamais deixará de ser a casa de seu legítimo maestro. pic.twitter.com/fDdrtFXzoR — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 20, 2020

D’Alessandro se emociona em despedida

Apelidado de Cabezón, o ídolo colorado entrou em campo pela última vez com o uniforme do Internacional. O jogador anunciou no final de novembro que não renovaria com a equipe gaúcha para 2021, e encerrou sua trajetória de 12 anos na equipe. No entanto, o atleta ainda não tem negociação concreta com nenhum clube.

Logo depois do término da partida, D’Ale recebeu abraços de jogadores, dirigentes e funcionários do clube, e ainda assistiu a uma homenagem preparada pelo Inter no telão. Em vídeo exibido no estádio, colegas, ídolos e torcedores deram seus depoimentos sobre o jogador.

D’Alessandro fez então seu último discurso como atleta do Internacional. Ele valorizou a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, mas lamentou o fato de não poder se despedir junto ao torcedor.

“A vitória de hoje foi o mais importante. O Beira-Rio está vazio, mas este grupo merecia a torcida presente, a família. Torcedor colorado, agradeço muito a vocês. Obrigado pelo carinho, apoio, respeito. A admiração é minha pelos momentos bons e ruins” disse D’Alessandro.

Embora o estádio estivesse vazio, o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, prometeu que fará um jogo quando acabar a pandemia do coronavírus, com a presença de torcedores, para que Cabezón se despeça da torcida.

Números de D’Alessandro no Internacional

O jogador argentino é um dos maiores ídolos da história do clube. Pelo Colorado, D’Ale disputou 517 partidas, fez 95 gols, mas deu 113 assistências. Ele também foi campeão da Libertadores, Sul-Americana, Recopa e tem seis títulos de Gauchões.

Na conquista da então Libertadores de 2010, D’Alessandro ainda foi eleito o melhor jogador da América.

