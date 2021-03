Bahia x Vitória: onde assistir ao vivo e horário hoje (17/03)

Bahia e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (17), em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Baiano 2021. A partida marcada para às 18h (horário de Brasília) será realizada no Estádio de Pituaçu, em Salvador, na Bahia. Este será o segundo clássico Ba-Vi em menos de uma semana. Isso porque no último sábado, as equipes se enfrentaram pela Copa do Nordeste, com vitória por 1 a 0, do Rubro-negro.

Onde assistir ao vivo clássico Ba-Vi entre Bahia e Vitória?

Bahia x Vitória: TVE (BA) e canal do Youtube da TVE

O clássico Ba-Vi pela quinta rodada do Campeonato Baiano será transmitido ao vivo pela TVE (BA), mas também pelo canal do YouTube da TVE (BA).

Como os clubes chegam para o jogo?

Vindo de derrota em seu último jogo, justamente contra o Vitória, o Bahia busca se recuperar no clássico e tenta dar o troco pelo revés de sábado. No Campeonato Baiano, o Tricolor de Aço é o sétimo colocado, com quatro pontos, e das quatro partidas realizadas, venceu um, empatou um, mas perdeu dois jogos.

Já os Rubro-negros, aparecem em sexto lugar no Estadual, com os mesmos quatro pontos que o Bahia. No entanto, o clube segue invicto na competição. Isso porque o Vitória realizou apenas dois jogos: empatou seu primeiro confronto e venceu o segundo. Com saldo de gol de um, a equipe fica uma posição à frente de seu maior rival na tabela, que está com zero de saldo.

Onde será Bahia x Vitória pelo Campeonato Baiano ?

Os clubes se enfrentaram no último sábado no Barradão, pela Copa do Nordeste. Entretanto, o jogo desta quarta (17) será de mando do Bahia, e será realizado no Estádio de Pituaçu, em Salvador. A bola rola então às 18h (horário de Brasília).

Quem ganhou mais vezes o clássico Ba-Vi?

No total, os clubes se enfrentaram em 493 ocasiões. No entanto, o Bahia leva vantagem com 185 vitória, enquanto os Rubro-negros possuem 156. As equipes ainda somam então 152 empates na história.

