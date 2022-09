Baila, Vini Jr: veja os gols do Real Madrid hoje e repercussão

Confira como foi a vitória do Real no clássico contra o Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol

Pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1 no Estádio Cívitas Metropolitano, neste domingo, 18 de setembro. Os gols do Real Madrid hoje foram de Rodrygo e Valverde, com direito à dança de Vinícius Jr. como resposta aos ataques racistas que sofreu momentos antes do clássico.

Assista aos gols e confira como foi a partida neste domingo, pela rodada da La Liga.

Assista aos gols do Real Madrid hoje contra o Atlético

Mais três pontos para o Real Madrid no Campeonato Espanhol! Neste domingo, o elenco merengue venceu o Atlético de Madrid por 2 x 1, pela sexta rodada da temporada no Estádio Cívitas Metropolitano. Com o resultado, o Real assume a liderança com 18 pontos, diferença de dois pontos para o Barcelona.

No primeiro tempo, o brasileiro Rodrygo precisou de apenas 18 minutos para abrir o placar no clássico de Madrid após passe de Tchouameni. O jovem chamou Vinícius Junior para dançar na frente da torcida do Atlético, após um grupo de torcedores proferirem cânticos racistas minutos antes da partida.

Com a comemoração, torcedores jogaram objetos no campo e forem repreendidos pela arbitragem.

Assista ao gol de Rodrygo e ao momento em que Vini Jr e o colega brasileiro dançaram em resposta aos ataques racistas da torcida adversária.

⚡️🕺🏾 Gol de Rodrygo no Clássico de Madri. BAILA raio, BAILA Vini em pleno Metropolitano! pic.twitter.com/5m43ZbqEYD — Footure (@FootureFC) September 18, 2022

Aos 36 minutos, Vini tentou acertar o gol, mas acertou a trave. Valverde, no entanto, aproveitou o rebote e mandou a bola sem possibilidade de defesa para o goleiro Oblak.

Assista ao gol do jogador ainda no primeiro tempo.

GOL DO VALVERDE MAS QUE JOGADA ABSURDA DO VINICIUS JR #BailaViniJr pic.twitter.com/7dzNhv8oMs — Flamengo em Videos (@FlamengoEmVideo) September 18, 2022

No segundo tempo, Hermoso foi expulso nos acréscimos, mas conseguiu diminuir o placar com gol aos 38 minutos, mesmo sem chances de mudar o placar do clássico de Madrid.

Torcida do Atlético de Madrid faz cânticos racistas contra Vini

Minutos antes do clássico começar, torcedores do Atlético de Madrid direcionaram cânticos racistas contra o brasileiro do Real Madrid.

Na entrada do Estádio Cívitas Metropolitano, em Madrid, o grupo de torcedores com a camisa do clube bebiam, davam risada ao proferirem ataques ao camisa 20 do Real.

No vídeo, é possível observar e ouvir os torcedores cantarem “Eres un mono, Vinicius eres un mono”, com a tradução livre sendo “Você é um macaco, Vinícius, você é um macaco”.

Mas este caso não foi a primeira vez que Vini Jr. passou por ataques racistas. Na última sexta-feira, o Presidente da Associação Espanhola de Empresários de Jogadores, Pedro Bravo, usou um termo racista para criticar o jogador brasileiro ao vivo em participação no programa ‘El Chiringuito’, na Espanha.

O agente disse que Vini deveria “parar de fazer macaquice”, sobre as danças do jogador durante as comemorações após os gols. A fala rodou o mundo e gerou muita polêmica.

Confira no vídeo a seguir o momento em que torcedores do Atlético ofendem Vinicius Junior antes do clássico.



