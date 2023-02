Como assistir Al Ahly x Auckland City hoje online no Mundial de Clubes 2023

Vai começar o Mundial de Clubes da FIFA! A edição traz o confronto entre Al Ahly e Auckland City nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, pela primeira fase da competição às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Ibn Batouta, em Tanger, no Marrocos. Quem vencer se classifica para as quartas de final para enfrentar o Seattle Sounders.

A arbitragem da partida não foi divulgada pela FIFA.

O jogo do Al Ahly e Auckland City hoje no Mundial de Clubes tem transmissão do SporTV, GloboPlay, FIFA+ e o Cazé TV no Youtube e Twitch.

Assistir Al Ahly x Auckland City hoje no Mundial de Clubes

A Rede Globo adquiriu os direitos de transmissão do Mundial de Clubes de 2023. Ela é a única emissora que pode transmitir os jogos do campeonato de futebol para todo o Brasil.

Porém, somente os jogos do Flamengo é que vão passar na TV aberta. Embates como o de hoje, entre Al Ahly e Auckland City na primeira rodada, serão transmitidos apenas no SporTV, no canal pago.

O SporTV está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. O torcedor precisa ser assinante para assistir a programação ao vivo.

Gustavo Villani vai narrar a partida ao lado dos comentaristas Ledio Carmona e Ricardinho.

Como assistir jogo de hoje online?

O torcedor também a opção de assistir o jogo do Mundial de Clubes hoje online.

O GloboPlay é a plataforma de vídeo sob demanda da TV Globo, detentora também dos direitos de transmissão e distribuição digital do evento de futebol. Ele fornecerá transmissão ao vivo do SporTV para os assinantes nesta quarta-feira.

Para quem não é assinante da TV paga o canal do Casimiro no Youtube e na Twitch vai exibir de graça. Basta sintonizar o site de vídeos ou o aplicativo nos dispositivos móveis, procurar por CazéTV e assistir.

Outra opção que o torcedor possui é o FIFA+. A plataforma está disponível de graça no site com a transmissão da partida internacional. Na Copa do Mundo do Catar a entidade também deixou todos os jogos de maneira gratuita.

Escalações:

Provável escalação do Al Ahly hoje: Mohamed El Shenawy, Mohamed Hany, Mahmoud Metwaly, Ramy Rabia, Ali Maaloul, Hamdi Fathi, Aliou Dieng, Mohamed Magdi, Hussein El Shahat, Mohamed Sherif, Ahmed Abdelkader.

Provável escalação do Auckland City hoje: Conor Tracey, Jordan Vale, Adam Mitchell, Christian Gray, Takuya Iwata, Gerard Garriga, Cameron Howieson, Dylan Manickum, Liam Gillion, Ryan De Vries, Joseph Lee.

Como chegam as equipes

O Aucklan City é o representante da Oceania. O time venceu a Liga dos Campeões da OFC. Já o Al Ahly garantiu a sua vaga por ser o vice-campeão da Liga dos Campeões da CAF, na África.

Como o evento vai ser no Marrocos, o Wydad Casablanca será o representante do país-sede. O time foi campeão da Liga dos Campeões da CAF e por isso o segundo lugar fica com a vaga.

O Al Ahly terminou em terceiro lugar em três ocasiões (2006, 2020 e 2021), enquanto para o Auckland a posição também é a melhor, quando ficou em 2014.

Os dois se enfrentaram apenas uma vez, em 2006, nas quartas de final do Mundial de Clubes, quando o elenco do Egito venceu por 2 a 0 com gols de Amado Flavio e Mohamed Aboutrikaa. O time ficou com a medalha de bronze aquele ano.

O Auckland tem nove participações, enquanto o Al Ahly tem sete no Mundial de Clubes.

