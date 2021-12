Jogo do Palmeiras no Mundial 2021: adversário, datas e onde assistir

Com o fim da temporada de futebol no Brasil, o Palmeiras se prepara para disputar o Mundial de Clubes com início em fevereiro. Também estão classificados o Chelsea, Auckland City e Al Ahly, sendo todos os campeões continentais. Mas quando será o primeiro jogo do Palmeiras no Mundial? Confira as datas, horários e onde assistir ao vivo.

Quais times disputam o Mundial em 2021?

Setes times vão jogar o Mundial de Clubes no início de 2022, mas válido pela temporada 2021 do futebol. Cada um deles representa um continente diferente, ou seja, eles venceram os respectivos torneios como a Libertadores, Champions League e a Liga da Concacaf.

Além disso, o país-sede também tem o direito de escolher uma equipe para representa-los em campo. São eles:

Chelsea – Representante da Europa

Al Ahly – Representante da África

Al-Jazira – Representante do País-sede

Auckland City – Representante da Oceania

Palmeiras – Representante da América do Sul

Al-Hilal – Representante da Ásia

Monterrey – Representante da América do Norte/Caribe

Jogo do Mundial de Clubes do Palmeiras

Realizado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, o Palmeiras entra em campo pela semifinal do Mundial contra o Al Ahly ou Monterrey no dia 8 de fevereiro de 2022, terça-feira, a partir das 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Al Nahyan.

O elenco alviverde ainda não sabe quem vai enfrentar de cara porque tem que esperar o resultado das quartas de final entre a equipe do Egito e a do México. O confronto vai acontecer em 5 de fevereiro também no horário da uma e meia da tarde no Estádio Al Nahyan.

O Palmeiras, por outro lado, está classificado de maneira direta nas semifinais já que o regulamento propõe que o campeão da Champions e da Libertadores adentram a competição já na penúltima fase, enfrentando o campeão da quartas de final. Se o Palmeiras vencer na semifinal, aí vai disputar a final contra Chelsea, Al Hilal, Al Jazira ou Auckland City.

Dessa maneira, confira as possíveis datas em que o Palmeiras pode entrar em campo no Mundial.

Palmeiras x Al Ahly/Monterrey (08/02)

Final entre Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2 (12/02)

Terceiro lugar entre Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2 (12/02)

Chaveamento do Mundial de Clubes 2021

Através de sorteio, a FIFA definiu o chaveamento do Mundial de Clubes. O torneio começa com os playoffs entre Auckland City e Al Jazira, enquanto o Palmeiras estreia nas semifinais contra o vencedor do jogo entre Al Ahly (Egito) e Monterrey (México).

Dessa maneira, confira todos os confrontos do evento.

Playoff (03/02):

Auckland City x Al Jazira

Quartas de final:

Al Ahly x Monterrey (05/02)

Al Hila x Al Jazira/Auckland City (06/02)

Semifinal:

Palmeiras x Al Ahly/Monterrey (08/02)

Chelsea x Al Hila ou Al Jazira/Auckland City (09/02)

Final (12/02):

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Terceiro lugar (12/02):

Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2

Quinto lugar (09/02):

Perdedor das quartas 1 x Perdedor das quartas 2

Onde assisitr ao Mundial de Clubes 2021?

O canal SporTV, disponível em emissoras de TV por assinatura, será o grande responsável por transmitir todos os jogos do Mundial de Clubes no começo do ano que vem.

Porém, se você não tem a televisão fechada, então pode acompanhar todos os lances através do Premiere, serviço de straming da emissora por assinatura disponível em site oficial ou pelo aplicativo nas lojas do Android e iOS.

