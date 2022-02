Barcelona de Ilhéus x Bahia de Feira: onde assistir e horário hoje – 20/02

Barcelona de Ilhéus x Bahia de Feira se enfrentam neste domingo, 20 de fevereiro, pela sexta rodada do Campeonato Baiano com a bola rolando às 16h (Horário Local), na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. A partida vai contar com transmissão ao vivo na TV.

Onde assistir Barcelona de Ilhéus x Bahia de Feira

O jogo entre Barcelona de Ilhéus e Bahia de Feira passará na TV Educativa da Bahia e no Youtube, a partir das 16h pelo Horário de Brasília.

Além de passar na TV em todo o estado da Bahia, a partida deste domingo no Campeonato Baiano terá retransmissão do canal da emissora no Youtube, disponível de graça para todos os internautas através do link.

Escalação de Barcelona de Ilhéus e Bahia de Feira

Barcelona de Ilhéus: Deijair; Miqueias, Max Marabá, Caíque, Arnoid; Ramires, Guga, Vitinho; Gianlucas, Kel Baiano, Almir

Bahia de Feira: Adilson; Igor Tavares, Paulo Paraíba, Marcelo, Alex Cazumba; Jhonata, Gustavo Henrique, Diones, Wilson Potiguar; Caique, Deon

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do Barcelona aparece em terceiro lugar com 10 pontos no Campeonato Baiano, surpreendendo até mesmo os próprios torcedores. O grupo aparece com três vitórias, um empate e outra derrota enquanto busca anotar a sua quarta vitória para diminuir a diferença com o líder, que é de oito neste momento.

Enquanto isso, o Bahia está em segundo lugar na mesma posição com os 10 pontos, tendo também o mesmo desempenho no torneio estadual. Por isso, a vitória neste domingo é muito importante para os visitantes já que buscam continuar vivos na briga pelo G-4.

Leia também:

Agenda das Olimpíadas de Inverno 2022: onde assistir o último dia