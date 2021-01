Barcelona e Bilbao decidem Supercopa da Espanha no domingo (17)

A final da Supercopa da Espanha está definida. Barcelona e Athletic Bilbao se enfrentam no próximo domingo (17), às 17h, no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilla, para saber quem será o campeão. A equipe da Catalunha superou o Real Sociedad nos pênaltis, enquanto o Athletic Bilbao bateu o Real Madrid por 2 a 1.

Ademais, participaram do torneio o campeão espanhol e a equipe que terminou em segundo lugar no Campeonato Espanhol e os dois finalistas da Copa do Rei da temporada 2019/20.

Barcelona vence Real Sociedad nos pênaltis

O time da Catalunha chegou até a competição por terminar o Campeonato Espanhol da temporada passada em segundo lugar. Já o Real Sociedad por estar na final da Copa do Rei, a qual ainda não aconteceu devido à pandemia do coronavírus.

Ademais, a partida contou com emoção do começo ao fim. No tempo normal, empate em 1 a 1 com gols de De Jong e Oyarzabal, sendo necessária a prorrogação. Entretanto, nenhuma das equipes conseguiu virar o resultado, partindo então para as penalidades.

O goleiro Ter Stegen brilhou ao defender dois dos pênaltis cobrados pelo time rival. Assim, o Barça garantiu a classificação por 3 a 2 diante do Real Sociedade ontem (13).

Athletic Bilbao surpreende e vence o Real Madrid

Na segunda semifinal do torneio, escolhida através de sorteio pela Federação Espanhola de Futebol, o Real Madrid, o último campeão espanhol, recebeu o Athletic Bilbao, um dos finalistas da Copa do Rei da temporada passada.

Em partida quente, Raúl García foi o craque do jogo. Com dois gols, o espanhol deu a classificação para o Bilbao. Benzema descontou no segundo tempo, mas não foi necessário para virar o resultado. Agora, a equipe faz história e busca começar o ano com o pé direito, conquistando o primeiro título da temporada.

Então, quando é a final da Supercopa da Espanha?

Devidamente definida, a grande decisão da Supercopa acontece no próximo domingo (17), às 17h (Horário de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilla, na Espanha. Barcelona e Athletic Bilbao se enfrentam para ver quem será o primeiro campeão desta temporada no futebol espanhol.