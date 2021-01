Barcelona x Athletic Bilbao: onde assistir e possíveis escalações (17/01)

Barcelona e Athletic Bilbao decidem neste domingo (17), às 17h, no Estádio Olímpico de La Cartuja, quem leva o troféu da Supercopa da Espanha para casa e consagra-se como o primeiro campeão da temporada no futebol espanhol. O time de Lionel Messi terminou o Campeonato Espanhol em segundo lugar, enquanto o Bilbao está na final da Copa do Rei. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Barcelona x Athletic Bilbao: onde assistir?

A final da Supercopa da Espanha tem transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona está em terceiro lugar da classificação, com trinta e quatro pontos. Ademais, a equipe da Catalunha está em uma jornada para alcançar seja como for o líder, o Atlético de Madrid, mas não está sendo fácil. Encontra também pelo caminho um Real Madrid determinado a ganhar novamente a taça. Por fim, nas oitavas da Champions League, joga contra o PSG.

Enquanto isso, mais abaixo na tabela, o Bilbao aparece em 12º, somando vinte e um. Dessa maneira, venceu seis jogos, empatou três e perdeu nove. O principal objetivo do time é alcançar as primeiras posições da tabela para, assim, ganhar uma vaga em competições internacionais na próxima temporada.

Possíveis escalações de Barcelona x Athletic Bilbao

Para Ronaldo Koeman, técnico do Barcelona, as baixas continuam sendo Ansu Fati, Piqué, Coutinho e Sergi Roberto. Entretanto, em entrevista coletiva ontem (16), o treinador falou sobre a situação de Lionel Messi. Segundo Koeman, o craque treinou individualmente e determinará se está bem ou não para entrar em campo na final.

Possível Barcelona: Ter Stegen; Lenglet, Araújo, Dest, Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Dembele, Braithwaite, Griezmann.

Do lado do Bilbao, Nolaskoain, Unai López e Yuri são os jogadores indisponíveis no plantel. Entretanto, Yeray Álvarez está de volta, já que apareceu no banco da equipe no jogo da semifinal da competição.

Provável Athletic Bilbao: Unai Simon; Capa, Nuñez, Martinez, Balenziaga; De Marcos, Vencedor, Muniain, Dani García; Williams, Raul García.

Quando o Campeonato Espanhol retorna?

Com a final da Supercopa da Espanha acontecendo e os duelos pelas oitavas pela Copa do Rei durante o fim de semana, a La Liga volta apenas na terça-feira (19), com três duelos. Confira, então, os jogos que vão acontecer pela décima nona rodada.