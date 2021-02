Bayern de Munique x Colônia: onde assistir e escalações do jogo (27/02)

Bayern de Munique e Colônia se enfrentam neste sábado (27), a partir das 11h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, pela 23ª rodada do Campeonato Alemão. Equipe bávara pode aumentar a vantagem na liderança se vencer. Então, saiba a seguir onde assistir.

Bayern de Munique x Colônia: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. Ademais, você pode assistir em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular

No site oficial do Onefootball ao vivo

Como vem as equipes para o jogo?

Em primeiro lugar com quarenta e nove pontos está o Bayern. Com dois pontos de vantagem, o time bávaro pode melhorar ainda mais a situação se vencer e rivais, como o RB Leipzig, perderem na rodada. Dessa maneira, Flick não pode contar com Tolisso, Pavard, o goleiro Nübel, Tanguy Nianzou e Douglas Costa, enquanto Serge Gnabry e Thomas Müller estão de volta.

Por outro lado, a temporada tem sido bastante complicada para o Colônia. Em 14º com vinte e um pontos, o time visitante precisa dos três pontos para continuar subindo na tabela e, assim, se afastar completamente da zona de rebaixamento. Então, para o confronto de hoje, a equipe não tem Sebastian Andersson, Florian Kainz e Sebastiaan Bornauw, com Jonas Hector dúvida.

Possíveis escalações

Possível Bayern de Munique: Neuer; Süle, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Goretzka, Coman; Lewandowski.

Possível Colônia: Horn; Cestic, Mere, Czichos, Jakobs, Ehizibue; Skhiri, Rexhbecaj, Wolf; Duda, Dennis.

Últimos jogos

Pela 22ª rodada do Campeonato Alemão, o Colônia enfrentou em casa o Stuttgart no sábado (20). Porém, perdeu por 1 a 0.

Por fim, o Bayern jogou na terça-feira (23) contra a Lazio pelo jogo de ida das oitavas de final na Champions League e 4 a 1, garantiu a vantagem no confronto.

