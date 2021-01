Bayern de Munique x Hoffenheim: onde assistir e escalações (30/01)

O Bayern de Munique recebe neste sábado (30), o Hoffenheim às 11h30, na Allianz Arena, pela décima nona rodada do Campeonato Alemão. Líder com quarenta e dois pontos, o time do Bayern tem a chance de aumentar a vantagem na liderança. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Bayern de Munique x Hoffenheim: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball às 11h30 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Bayern de Munique x Hoffenheim

O site oficial do Bayern informou que o goleiro Alexander Nübel sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo, desfalcando o elenco por três a quatro semanas. Já Leon Goretzka e Javi Martinez testaram positivo para covid-19 e por isso estão afastados. Tolisso e Nianzou seguem em recuperação por lesão.

Possível Bayern: Neuer; Süle, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Roca; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.

Ao Hoffenheim, os jogadores Stafylidis, Geiger, Ryan Sessegnon, Hübner e Akpoguma estão indisponíveis para o jogos deste sábado. Além disso, Vogt, Florian Grillitsch e Skov permanecem como dúvida.

Possível Hoffenheim: Baumann; Adams, Nordtveit, Posch; Gacinovic, Samassekou, John; Rudy, Baumgartner; Bebou, Kramaric.

Confira os jogos do Campeonato Alemão

Além disso, o fim de semana também recebe outros jogos pela décima nona rodada do Campeonato Alemão. Ademais, você pode assistir a todos eles através do aplicativo do Onefootball.

Stuttgart 2 x 0 Mainz

Union Berlin x Borussia Monchengladbach – 11h30

Werder Bremen x Schalke 04 – 11h30

Eintracht Frankfurt x Hertha Berlin – 11h30

Borussia Dortmund x Augsburg – 11h30

RB Leipzig x Bayer Leverkusen – 14h30

Colônia x Arminia – Domingo – 11h30

Wolfsburg x Freiburg -Domingo – 14h

Como estão as equipes nesta temporada?

Em primeiro lugar no Campeonato Alemão está o Bayern com quarenta e dois pontos. A vantagem sob o vice-líder, o RB Leipzig, é de sete pontos. Portanto se o time bávaro vencer o confronto de hoje e o rival perder, aumenta para dez a diferença. Por fim, na Champions League, vai enfrentar a Lazio pelas oitavas de final.

Enquanto isso, o Hoffenheim aparece em 11º lugar com vinte e dois pontos. A equipe azul foi a única a bater o Bayern no primeiro turno. Agora, quer repetir o feito mas fora de casa, o que pode ser complicado. Dessa maneira, venceu seis jogos, empatou quatro e perdeu oito.