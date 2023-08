Bayern de Munique x RB Leipzig: onde assistir a Supercopa da Alemanha - 12/08

Hoje tem decisão importante no futebol alemão! Bayern de Munique e RB Leipzig disputam a final da Supercopa da Alemanha neste sábado, 12 de agosto, na Allianz Arena, com transmissão a partir das 15h45. Os bávaros buscam o 11º título enquanto os novatos de Leipzig querem o primeiro.

Veja: Marcelo é punido na Libertadores

Onde vai passar o jogo do Bayern de Munique ao vivo hoje

O torcedor assiste Bayern de Munique e RB Leipzig de graça na CazéTV e OneFootball às 15h45. Acesse o site do Youtube ou baixe gratuitamente o aplicativo do OneFootball, serviço de futebol, para acompanhar em qualquer lugar do país.

Atual campeão alemão, o Bayern vem para jogar a final da Supercopa com três vitórias em amistosos na pré-temporada, contra Frontale, Liverpool e Monaco, além da derrota para o Manchester City. O treinador Tuchel vai colocar em campo os atletas Ulreich; Pavard, Kim, De Ligt, Davies; Kimmich, Laimer, Sané; Musiala, Coman e Gnabry.

O RB Leipzig busca o título inédito na Supercopa da Alemanha. Na pré-temporada ganhou do STVV e VSG Altglienicke, mas perdeu para a Udinese. Sob o comando de Marco Rose, o clube vem com os jogadores Blaswich; Henrichs, Simakan, Orban, Raum; Forsberg, Kampl, Schlager, Olmo; Openda e Werner.

Horário: 15h45 (de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique, na Alemanha

Onde assistir: CazéTV no Youtube e OneFootball

Quais são as contratações dos times na temporada?

Para dar o pontapé inicial na nova temporada, tanto Bayern de Munique como RB Leipzig contrataram novos jogadores para complementarem o plantel. Por outro lado, eles também perderam jogadores importantes ao longo da caminhada, como Mané, que deixou o Bayern para ir para o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo.

Confira a lista completa dos jogadores de cada time.

Contratações do Bayern de Munique:

Chegaram: Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Min-jae Kim (Napoli), Laimer (RB Leipzig) e Gabriel Vidovic (Vitesse).

Saíram: Bright Arrey-Mbi (Hannover), Blind (Girona), Joao Cancelo (Manchester City), Lucas Hernandez (PSG), Sadio Mane (Al Nassr), Nübel (Stuttgart), Sabitzer (Borussia Dortmund), Johannes Schenk (Preußen Münster) Sarpreet Singh (Hansa Rostock), Sommer (Inter de Milão) e Tillman (PSV).

Contratações do RB Leipzig:

Chegaram: Baumgartner (Hoffenheim), Bitshiabu (PSG), Fabio Carvalho (Liverpool), Fabrice Hartmann (Sligo Rovers), Moriba (Valencia), Hugo Novoa (Basel), Openda (Lens), Nicolas Seiwald (RB Salzburg), Benjamin Sesko (RB Salzburg), Xavi Simons (PSG) e Zingerle (Paderborn).

Saíram: Angelino (Galatasaray), Sanoussy Ba (LASK), Borkowski (Dynamo Dresden), Abdou Diallo (PSG), Gvardiol (Manchester City), Halstenberg (Hannover), Ibrahimi (Blau Weiss Linz), Frederik Jäkel (Elversberg), Tom Krauß (Mainz), Konrad Laimer (Bayern de Munique), Josep Martinez (Genoa), Jonas Nickisch (Colônia), Nkunku (Chelsea), Nyland (fim do contrato), Oskar Preil (fim do contrato), Tim Schreiber (Saarbrücken), Andre Silva (Real Sociedad), Sorloth (Villarreal) e Szoboszlai (Liverpool).

Como assistir o Bayern de Munique na CazéTV?

A grande novidade para os apaixonados por futebol alemão é a transmissão do Campeonato Alemão na CazéTV, o canal de futebol do influenciador Casimiro no Youtube. A plataforma não vai transmitir todos os jogos, mas é certo que os desafios do Bayern de Munique serão exibidos.

O duelo entre Bayern de Munique e Leipzig está disponível na CazeTV de graça.

Opção 1) Acesse o site www.youtube.com no computador ou navegador do seu dispositivo com acesso à internet, digite na busca "CazéTV" e clique na primeira opção, aquela com o selo de verificado. Desça um pouco a página e encontre a partida que quer assistir, clique e veja ao vivo com imagens.

Opção 2) Para assistir no celular ou qualquer outro aparelho basta baixar o aplicativo do Youtube de graça. Daí, vá até a barra de pesquisa, digite "CazéTV" e clique na primeira opção. Procure pela aba "Ao vivo" e escolha o jogo que quer acompanhar.

Veja: Líder no ranking, quantas Champions tem o Real Madrid?