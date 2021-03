Bayern de Munique x Stuttgart: onde assistir de graça ao jogo (20/03)

Bayern de Munique e Stuttgart se enfrentam neste sábado (20), a partir das 11h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, pela 26ª rodada do Campeonato Alemão. Se vencer hoje, equipe de Lewandowski pode aumentar a vantagem que tem na liderança. Então, saiba a seguir onde assistir.

Bayern de Munique x Stuttgart: onde vai passar o jogo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. Ademais, você pode assistir em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular de graça

No site oficial do Onefootball ao vivo

Como vem as equipes para o jogo?

Em primeiro lugar no Campeonato Alemão está o Bayern de Munique. Com cinquenta e oito pontos, pode aumentar para quatro pontos a vantagem que possui contra o RB Leipzig se ganhar hoje. Então, em seu plantel, Flick não pode contar com Douglas Costa , Hoffmann, Nianzou e Tolisso.

Enquanto isso, o Stuttgart precisa vencer para subir na tabela de classificação. Em 8ª posição com trinta e seis pontos, pula uma posição, com trinta e nove, desbancando o Union Berlin. Assim, no jogo de hoje, não possui Al Ghaddioui, Egloff, Mangala e Mola.

Possíveis escalações de Bayern de Munique x Stuttgart

Possível Bayern de Munique: Neuer (Nubel); Alaba, Boateng, Pavard, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Sané; Lewandowski

Possível Stuttgart: Kobel; Mavropanos, Anton, Kempf; Silas, Endo, Castro, Sosa; Förster, Coulibaly; Kalajdzic.

