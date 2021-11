Belenenses x Benfica: onde vai passar, horário e escalações – 27/11

Pela décima segunda rodada do Campeonato Português, as equipes de Belenenses x Benfica se enfrentam neste sábado, 27/11, a partir das 17h30 (horário de Brasília), no Centro Desportivo Nacional do Jamor ao vivo. Dessa maneira, confira onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Belenenses x Benfica: O confronto entre Belenenses e Benfica hoje terá transmissão ao vivo do canal ESPN 2, na TV fechada disponível em operadoras, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo.

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Local: Centro Desportivo Nacional do Jamor, cidade de Oeiras, em Portugal

TV: ESPN 2

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Na zona de rebaixamento, o Belenenses entra em campo neste sábado precisando da vitória de qualquer maneira já que, se perder, promete se afundar ainda mais na degola para chegar até a segunda divisão. Em 16ª posição, conquistou até agora três triunfos, cinco empates e cinco derrotas.

Do outro lado, o Benfica faz uma campanha perfeita no inicio da temporada do Campeonato Português. Depois de parar o Barcelona na Liga dos Campeões, os comandados de Jorge Jesus, ex- Flamengo, voltam a buscar a vitória pela liga e, quem sabe assim, tomar a liderança de volta ao marcar 31 pontos, tendo dois de vantagem.

Escalações de Belenenses x Benfica:

Os anfitriões não poderão contar com Cafu, suspenso, e Camacho e Teixeira, lesionados. Já o treinador Jorge Jesus não tem Pinho, Dias, Gonçalves e Lucas Veríssimo.

BELENENSES: Felipe; Tomás Ribeiro; Danny Henriques, Tavares; Carraça, Phete, Lukovic, Akas; Pedro Nuno, Camará, Sousa

BENFICA: Vlachodimos; Otamendi, Vertonghen, Morato; Weigl, Gilberto, Mário, Grimaldo; Rafa, Yaremchuk, Ñúnez

Leia também:

Jogos de hoje, sábado: onde assistir ao vivo e horário do futebol – 27/11