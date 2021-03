Bélgica x Bielorrússia: onde assistir ao jogo das Eliminatórias – 30/03

Bélgica e Bielorrússia se enfrentam nesta terça-feira (30) a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Den Dreef Stadion, em jogo da terceira rodada do grupo E nas Eliminatórias da Copa 2022. Quem vencer, garante vantagem no confronto. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

Bélgica x Bielorrússia: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Como chegam as equipes para o jogo?

A Bélgica entra em campo nesta terça depois de empatar em 1 a 1 com a República Tcheca no sábado (27). Agora, precisa vencer de qualquer maneira e torcer também por uma derrota dos adversários para continuar com a vantagem na liderança do grupo.

Enquanto isso, a Bielorrússia estreou com vitória na rodada passada ao vencer por 4 a 2 a Estônia. Agora, corre contra o tempo em busca do duelo pela vaga direta no Mundial de 2022 no Catar, podendo ultrapassar assim mesmo o adversário do confronto de hoje.

Possíveis escalações de Bélgica x Bielorrússia

Possível Bélgica: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Tielemans, Dendoncker, Chadli; De Bruyne, Mertens; Lukaku.

Possível Bielorrússia: Gutor; Yuzepchuk, Naumov, Bordachev, Zolotov; Ebong, Kendysh, Yablonski, Stasevich; Lisakovich, Laptsew.

Classificação do grupo E nas Eliminatórias da Copa

No grupo E, a República Tcheca e Bélgica estão empatados na liderança com quatro pontos. Logo atrás vem a Bielorrússia com três, enquanto País de Gales e Estônia estão zerados.

Conheça 5 famosos que são donos de times de futebol