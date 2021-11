Bélgica x Estônia hoje: horário e onde assistir ao vivo (13/11)

Podendo confirmar a classificação, a Bélgica recebe a Estônia neste sábado, 13/11, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Rei Baudouin pelo grupo E das Eliminatórias para a Copa. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo da Bélgica hoje.

Onde assistir ao jogo da Bélgica x Estônia ao vivo hoje? O confronto entre Bélgica e Estônia terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada às 16h45 (Horário de Brasília), além da plataforma Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje. Data: 13 de novembro de 2021

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Baudouin, cidade de Bruxelas, na Bélgica

TV: Space

LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Bélgica x Estônia

Aos belgas, Alderweireld e Tielemans estão lesionados e por isso indisponíveis para o jogo deste sábado. Já Hain, Kait e Vastsuk estão fora do elenco da Estônia.

Bélgica: Courtois; Boyata, Vertonghen, Denayer; Witsel, Vanaken, Carrasco, Saelemaekers; De Bruyne, Hazard, Benteke

Estônia: Hein; Teniste, Paskotsi, Tamm, Kuusk, Pikk; Mets, Kait, Poom; Zenjov, Sorga

Principais informações sobre o jogo de hoj e

Com 16 pontos na liderança do grupo E, a seleção da Bélgica pode carimbar o passaporte até o Mundial do Catar em 2022 se vencer hoje. Com cinco vitórias e um empate nas Eliminatórias, os belgas são favoritos na disputa podendo se classificar de forma antecipada. Porém, se perderem, precisam apostar em tropeços dos adversários.

Enquanto isso, a Estônia vem em quarta posição com 4 pontos, ou seja, não possui mais chances de avançar. Por isso, com uma vitória, um empate e quatro derrotas, busca em campo o triunfo em seu favor para quem sabe melhorar o seu desempenho no grupo até o fim da competição.

