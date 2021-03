Benevento x Fiorentina: onde assistir ao jogo do Italiano – 13/03/2021

Benevento e Fiorentina se enfrentam neste sábado (13) a partir das 14h (horário de Brasília), no Stadio Ciro Vigorito, em jogo da 27ª rodada do Campeonato Italiano. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Benevento x Fiorentina: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em dois lugares:

No canal Band, na tv aberta. SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe do Benevento aparece em 16ª posição com vinte e seis pontos. Brigando para não chegar até a zona de rebaixamento, os anfitriões precisam da vitória neste sábado seja como for. Na partida de hoje, não tem em seu plantel Letizia e Iago Falque.

A Fiorentina está em 14º também com vinte e seis pontos. Se vencer o confronto de hoje, pula duas posições na tabela, mas precisa torcer também por tropeços dos adversários. Ao todo, venceu seis jogos, empatou oito e perdeu doze. Então, no jogo de hoje, Amrabat e Igor estão indisponíveis.

Possíveis escalações de Benevento x Fiorentina

Possível Benevento: Montipo; Tuia, Barba, Glik; Improta, Ionita, Viola, Hetemaj, Tello; Caprari, Gaich.

Possível Fiorentina: Dragowski; Martínez, Pezzella, Milenkovic; Malcuit, Eysseric, Pulgar, Amrabat, Biraghi; Vlahovic, Borja.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez no fim de semana pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. No sábado (06), o Benevento ficou no empate com o Spezia por 1 a 1.

Enquanto isso, a Fiorentina também empatou com o Parma, mas por 3 a 3 no domingo (07).

