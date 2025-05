Onde assistir o jogo do Benfica neste sábado pela Liga Portugal, que chega nas suas últimas rodadas.

Benfica hoje: onde assistir o jogo do Estoril x Benfica na Liga Portugal

Benfica e Estoril jogam neste sábado, 3 de maio, no Estádio António Coimbra da Mota, em Estoril, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Veja como assistir ao vivo.

O jogo do Benfica x Estoril hoje tem transmissão no Brasil apenas pela Disney+. Em Portugal, o canal Sport TV 1 exibe a partida para todo o país no horário local.

Estoril deve escalar Joel Robles; Pedro Carvalho, Kévin Boma, Pedro Álvaro, Pedro Amaral; Vinícius Zanocelo, Jandro Orellana, Felix Bacher; André Lacximicant, João Carvalho e Yanis Begraoui.

O Benfica tem Anatoliy Trubin; Alexander Bah, Nicolás Otamendi, António Silva, Álvaro Fernández; João Neves, Orkun Kökçü; Ángel Di María, Rafa Silva, David Neres; Petar Musa.

Quem são os campeões da Liga Portugal?

A Liga Portugal, principal competição de futebol em Portugal, é historicamente dominada por três clubes: Benfica, Porto e Sporting. Juntos, eles conquistaram a maioria dos títulos desde a criação do campeonato na temporada 1934–35.

O Benfica lidera o ranking de conquistas, seguido pelo Porto e pelo Sporting.

– Benfica: 38 títulos

– FC Porto: 30 títulos

– Sporting CP: 20 títulos

– Belenenses: 1 título

A edição 2024–25 da Liga Portugal Betclic está em andamento, com término previsto para 17 de maio de 2025. O Sporting é o atual campeão e deve repetir o triunfo.

VOCÊ SABE? Quantas Champions o Benfica tem