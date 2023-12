Benfica x AVS: onde vai passar o jogo do Benfica ao vivo - 21/12

Valendo a classificação para a semifinal, o Benfica recebe o AVS nesta quinta-feira, 21 de dezembro, no Estádio da Luz, em Lisboa, para a terceira e última rodada da fase de grupos da Taça da Liga de Portugal. O jogo do Benfica hoje começa às 17h15 (de Brasília) e tem transmissão ao vivo.

Quem vai transmitir o jogo do Benfica hoje?

O Benfica enfrenta o AVS, da segunda divisão, hoje, 21, em duelo na fase de grupos da Taça da Liga Portuguesa às 17h15, e o jogo do Benfica tem transmissão para o Brasil na ESPN 4, na TV paga, e no Star Plus, na internet. Dá para assistir em qualquer lugar do país.

O Star Plus, serviço de streaming, está disponível apenas para assinantes via web (www.starplus.com) e no aplicativo do celular, tablet e smartv.

O Benfica entra em campo hoje, depois de vencer o Braga. O técnico Roger Schmidt traz os jogadores Trubin; Morato, Otamendi, António Silva, Aursnes, Kokçu, João Neves, João Mário; Rafa, Di Maria e Tengstedt.

O AVS SAD chega para o jogo com vitória contra o Paços de Ferreira. No duelo de hoje a escalação será composta por Pedro Trigueira; Léo Alaba, Clayton, Anthony Correia, Zé Ricardo; Jonatan Lucca, Luís Silva, Bernardo Martins; John Mecado, Vasco Lopes e Nenê.

Horário: 17h15 (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa

Onde assistir o jogo do Benfica: ESPN 4 e Star+

Como funciona a Taça da Liga de Portugal?

Trinta e quatro equipes disputam a Taça da Liga Portuguesa, tradicional campeonato no futebol português realizado anualmente FPF, a Federação Portuguesa de Futebol. São 18 times da primeira divisão do Campeonato Português e 16 da segunda divisão.

O torneio é dividido em cinco etapas: a primeira fase, segunda fase, fase de grupos, semifinal e a final. Com exceção da fase de grupos, todos os jogos acontecem em partida única. Os clubes jogam a primeira fase onde os vencedores avançam para a segunda rodada, lutando por oito vagas na fase de grupos.

Na fase de grupos, as 12 equipes (oito vencedores da segunda fase e os quatro melhores do Campeonato Português da temporada passada) são divididos em quatro grupos de três, onde jogam por três rodadas em pontos corridos.

O líder de cada chave segue para a semifinal. De acordo com o chaveamento, o vencedor do grupo A enfrenta o melhor do grupo C, enquanto o líder do grupo B vai jogar contra o primeiro da chave D em partida única. Os vencedores vão para a final da Taça da Liga em busca do troféu da temporada.

Quem o Benfica vai enfrentar na semifinal?

Se vencer o AVS nesta quinta-feira, o Benfica termina em primeiro lugar no grupo B e assegura a classificação para a semifinal da Taça da Liga de Portugal, onde enfrentará o Estoril. Com o chaveamento já formado, o elenco de Lisboa já sabe quem poderá enfrentar na final.

Praticamente com a vaga assegurada na semifinal, o Benfica vai enfrentar o Estoril no dia 24 de janeiro, a depender do calendário, às 16h45, horário de Brasília, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa. Do outro lado da chave, Braga, Casa Pia e Sporting brigam pelas duas vagas onde se enfrentarão.

O mata-mata na Taça da Liga de Portugal é disputado em partida única, com cobranças de pênaltis se as equipes empatarem no tempo regulamentar. Na temporada passada, o Porto venceu o Sporting na final por 2 a 0, com gols de Eustáquio e Marcano.

A final da Taça da Liga de Portugal está marcada para 27 de janeiro, às 16h45, horário de Brasília, também no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

Próximos jogos do Benfica

Antes do ano acabar, o Benfica terá um último compromisso pelo Campeonato Português em casa, contra o Famalicão. Depois, retorna em janeiro para disputar o torneio e a Taça de Portugal em busca do título.

Benfica x Famalicão (Campeonato Português)

Sexta-feira, 29/12 às 15h45

Estádio da Luz

Onde assistir: ESPN e Star Plus

Arouca x Benfica (Campeonato Português)

Sábado, 06/01 às 15h

Estádio Municipal de Arouca

Onde assistir: ESPN e Star Plus

Benfica x Braga (Taça de Portugal)

Quarta-feira, 10/01 às 17h45

Estádio da Luz

Onde assistir: ESPN e Star Plus

