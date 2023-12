Onde assistir aos jogos do Mundial de Clubes 2023?

O Fluminense disputará pela primeira vez em sua história o Mundial de Clubes da FIFA, o principal torneio intercontinental do futebol, após vencer a Libertadores em 2023. No Brasil, é possível assistir todos os jogos do clube carioca na TV e também na internet em qualquer lugar do país.

Quais jogos do Mundial de Clubes vão passar na Globo?

A TV Globo vai transmitir os jogos da semifinal e a final do Mundial de Clubes com o Fluminense e o Manchester City para todo o país. Com narração de Luis Roberto e comentários de Roger Flores e Junior, a emissora dará prioridade para a jornada do Fluminense na competição.

Diferentemente do ano passado, a TV Globo foi a única emissora a comprar os direitos de transmissão do Mundial de Clubes, com isso o Sportv não vai exibir nenhum dos confrontos na TV fechada. O site da FIFA só informa o nome da Globo, sem a opção do Sportv.

No ano passado, a Globo transmitiu os jogos do Flamengo e do Real Madrid no Mundial de Clubes, assim como o Sportv exibiu todos os duelos da competição.

Acompanhe a programação do Mundial de Clubes, de acordo com o site da FIFA.

Segunda-feira, 18/12 (SEMIFINAL):

Fluminense x Al Ahly FC, Al Ittihad FC ou Auckland City

Horário: 15h (de Brasília)

Local: Estádio King Abdullah, em Jidá

Terça-feira, 19/12 (SEMIFINAL):

Club León ou Urawa Reds x Manchester City - semifinal

Horário: 15h (de Brasília)

Local: Estádio King Abdullah, em Jidá

Sexta-feira, 22/12 (FINAL):

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Horário: às 15h (de Brasília)

Local: Estádio King Abdullah, em Jidá

Quais jogos do Mundial vão passar na CazéTV?

A grande novidade na divisão dos direitos de transmissão do Mundial de Clubes é a CazéTV, canal no Youtube do influenciador Casimiro Miguel. Depois de exibir a Copa do Mundo de futebol masculino e feminino e os Jogos Pan-Americanos de Santiago, o canal agora vai transmitir o Mundial da FIFA.

O diferencial da CazéTV é que a plataforma vai exibir de graça todos os confrontos da competição intercontinental, desde a primeira rodada até a final. A CazéTV só está disponível no Youtube, plataforma de vídeos na internet.

É simples para encontrar: acesse www.youtube.com, procure por 'CazéTV' na barra de pesquisas, clique na primeira opção e vá até a aba 'Ao vivo' para encontrar o jogo que deseja assistir.

Veja a agenda do Mundial na CazéTV, de acordo com o site da FIFA.

Primeira rodada:

Al Ittihad FC x Auckland City

Data: 12 de dezembro às 15h (de Brasília)

Local: Estádio King Abdullah, em Jidá

Segunda rodada:

Club León x Urawa Reds

Data: 15 de dezembro às 11h30 (de Brasília)

Local: Estádio Prince Abdullah Al-Faisal, em Jidá

Al Ahly FC x Vencedor da primeira rodada

Data: 15 de dezembro às 15h (de Brasília)

Local: Estádio King Abdullah, em Jidá

Semifinais:

Fluminense x Al Ahly FC, Al Ittihad FC ou Auckland City

Data: 18 de dezembro às 15h (de Brasília)

Local: Estádio King Abdullah, em Jidá

Club León ou Urawa Reds x Manchester City

Data: 19 de dezembro às 15h (de Brasília)

Local: Estádio King Abdullah, em Jidá

Disputa pelo 3º lugar:

Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2

Data: 22 de dezembro às 11h30 (de Brasília)

Local: Estádio Prince Abdullah Al-Faisal, em Jidá

Final:

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Data: 22 de dezembro às 15h(de Brasília)

Local: Estádio King Abdullah, em Jidá

Quais jogos do Mundial vão passar no Globoplay?

Além da TV Globo, a plataforma Globoplay também tem os direitos de transmissão do Mundial de Clubes da FIFA. Sem o Sportv, o streaming é o único serviço da Rede Globo a exibir os principais confrontos da competição este ano, da primeira fase até a final.

A exceção é a disputa pelo terceiro lugar, já que o Globoplay não consta na programação oficial da FIFA. O canal CazéTV é o único responsável a exibir o duelo pela medalha de bronze.

Para assistir a transmissão dos jogos no Globoplay é necessário ser assinante. Acesse www.globoplay.globo.com, faça o cadastro na Conta Globo de forma gratuita e escolha qual pacote é o melhor ao seu bolso.

Confira a agenda de confrontos a seguir.

Primeira rodada - Al Ittihad FC x Auckland City

Terça-feira, 12 de dezembro às 15h (de Brasília)

Estádio King Abdullah, em Jidá

Segunda rodada - Club León x Urawa Reds

Sexta-feira, 15 de dezembro às 11h30 (de Brasília)

Estádio Prince Abdullah Al-Faisal, em Jidá

Segunda rodada - Al Ahly FC x Vencedor da primeira rodada

Sexta-feira, 15 de dezembro às 15h (de Brasília)

Local: Estádio King Abdullah, em Jidá

Semifinal - Fluminense x Al Ahly FC, Al Ittihad FC ou Auckland City

Segunda-feira, 18 de dezembro às 15h (de Brasília)

Estádio King Abdullah, em Jidá

Semifinal - Club León ou Urawa Reds x Manchester City

Terça-feira, 19 de dezembro às 15h (de Brasília)

Estádio King Abdullah, em Jidá

Final - Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Sexta-feira, 22 de dezembro às 15h(de Brasília)

Estádio King Abdullah, em Jidá

Caminho do Fluminense

Como venceu a Libertadores em 2023, o Fluminense tem a vantagem de começar jogando o Mundial de Clubes apenas na semifinal. O adversário do Tricolor pode ser o Al Ahly, representante da África, o Al Ittihad, time convidado, ou o Auckland City, da Oceania.

Disputada em partida única, só há uma chance de avançar para a final do Mundial de Clubes. Em caso de derrota, o elenco terá que se contentar com a briga pela medalha de bronze. Se o confronto terminar empatado a prorrogação é o primeiro critério de desempate, mas se a igualdade permanecer aí as cobranças de pênaltis vão definir quem avança.

Na final, o Fluminense pode enfrentar o Manchester City, da Inglaterra, o Club León, do México, ou Urawa Reds, do Japão. Se perder na semifinal também vai encontrar um dos três na semifinal.

Lembrando que o Manchester City de Pep Guardiola é o grande favorito na competição.

Leia também: Diniz saiu do Fluminense? Entenda a situação do treinador em 2023