Benfica x Covilhã: onde assistir, horário e escalações hoje – 15/12

Pela terceira e última rodada da Taça da Liga Portuguesa, as equipes de Benfica x Covilhã se enfrentam nesta quarta-feira, 15/12, a partir das 16h (horário de Brasília), pela classificação até a semifinal no Estádio da Luz. Com transmissão, saiba onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Benfica x Covilhã: O canal Fox Sports disponível em operadoras por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela terceira e última rodada da Taça da Liga Portuguesa ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Luz, cidade de Lisboa, em Portugal

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

O time do Benfica só poderá se classificar até a semifinal se vencer o jogo de hoje com muitos gols, já que empata com o Vitória na liderança e passa nos saldo de gols. Já no Campeonato Português segue em terceiro lugar do Campeonato Português com 34 pontos, isto é, venceu até o momento onze jogos, empatou um e perdeu outros dois. Hoje, o elenco não contará com Jorge Jesus, suspenso do clube por 15 dias.

Enquanto isso, o Covilhã, que joga a segunda divisão portuguesa, também não tem como se classificar mesmo se vencer, assim como não vai bem na competição ao aparecer em décimo sexto lugar, próximo da zona de rebaixamento com apenas 7 pontos. Na temporada, contabiliza duas vitórias, seis empates e também seis derrotas. Hoje, promete entrar com toda a força necessária para garantir a classificação.

Escalação de Benfica e Covilhã:

O time do Benfica é o grande favorito no confronto de hoje, tanto por ter os melhores jogadores em campo como aparece em melhor situação para obter a classificação.

Benfica: Vlachodimos; Vertonghen, Otamendi, Almeida; Gonçalves, Weigl, João Mário, Grimaldo; Nunez, Rafa, Seferovic

Covilhã: Leonardo; Jean Felipe, Andre Almeida, Heliton, Santos; Angong, Teague, Isako, Isaiah; Devid, Jô

Leia também:

Champions League 2021/22: veja todos os confrontos das oitavas de final