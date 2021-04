Benfica x Marítimo: onde assistir, horário e escalações do jogo (05/04)

Benfica e Marítimo se enfrentam nesta segunda-feira (05) a partir das 15h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em jogo da 25ª rodada do Campeonato Português. Se vencer, equipe do Benfica diminui a diferença com o vice-líder da competição. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Benfica x Marítimo: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN HD, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 599

CLARO/NET : 72

VIVO: 48

Como estão as equipes na temporada?

Em terceiro lugar com cinquenta e um pontos, o time comandado por Jorge Jesus entra em campo nesta segunda com o propósito de diminuir a diferença com o vice-líder Porto. Ao todo, o time venceu quinze jogos, empatou seis e perdeu três. No jogo de hoje, o técnico não tem Pizzi e André Almeida.

Enquanto isso, o Marítimo em 17º com vinte e um luta para escapar do rebaixamento. Então, para isso acontecer, precisa somar os três pontos hoje e torcer por uma derrota do Farense. Por fim, no plantel, Rodrigo Pinho, o goleador, não está disponível, além de Léo Andrade.

Possíveis escalações de Benfica x Marítimo

Possível Benfica: Helton; Vertonghen, Lucas Veríssimo, Otamendi; Grimaldo, Gonçalves, Weigl, Taarabt; Rafa, Waldschmidt, Seferovic.

Possível Marítimo: Abedzadeh; Winck, Hermes, Rene, Junior; Jean, Bambock, Milson, Guitane; Joel, Luiz Ricardo.

