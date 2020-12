Benfica x Paços de Ferreira: onde assistir ao jogo do Campeonato Português

Benfica e Paços de Ferreira se enfrentam neste domingo (06), às 17h, pela nona rodada do Campeonato Português, no Estádio da Luz, em Lisboa. Ademais, saiba onde assistir ao vivo ao jogo.

A equipe de casa aparece em quarto lugar, com dezoito pontos. Portanto se vencer o confronto de hoje, chega a vinte e um, em segundo lugar. Enquanto isso, os visitantes aparecem em sexto, com catorze.

Benfica x Paços de Ferreira: onde assistir?

A partida entre Benfica x Paços de Ferreira tem transmissão do canal Fox Sports, às 17h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Benfica está em 4º, com dezoito pontos. Ao todo, acumula seis vitórias e duas derrotas. Dessa forma, se vencer, pula para a segunda posição, com vinte e um.

Pela Liga Europa, a equipe está classificada no grupo D depois de vencer o Lech Poznan na última quinta-feira por 4 a 0.

Do outro lado, o Paços está em 6º, com catorze pontos. Dessa maneira, venceu quatro vezes, empatou duas e perdeu também duas. A equipe não perde há cinco rodadas, e quer continuar nessa crescente.

Possíveis escalações de Benfica x Paços de Ferreira

De acordo com boletim médico omitido pelo clube, Jorge Jesus, técnico do Benfica, não pode contar com André Almeida. Ademais, o goleiro Vlachodimos, titular nos últimos dois jogos, não aparece na lista de convocados.

Provável Benfica: Odysseas ; Gilberto, Grimaldo, Otamendi, Vertonghen; Gabriel, Chiquinho (Seferovic); Rafa, Pizzi, Everton; Darwin Núñez.

Já para o time visitante, o elenco deve ser o mesmo da última partida, já que não possui muitos atletas fora do plantel, como tem feito.

Provável Paços de Ferreira: Jordi; Fonseca, Reabciuk, Marcelo, Marco Baixinho; Eustáquio, Hélder, Luiz Carlos, Costa, Singh; Douglas Tanque.

DIA DE JOGO 🔰 Hoje voltamos a subir ao relvado para defender o amarelo! 💪 📲 Contamos contigo desse lado? Deixa a tua mensagem de apoio à equipa. #DefendeOAmarelo #NaTuaDireção #SLBFCPF pic.twitter.com/168qWN2vOX — FC Paços de Ferreira (@fcpf) December 6, 2020

Confira todos os jogos da rodada do Português

Além deste confronto, a nona rodada do Campeonato Italiano também traz outras oito partidas no fim de semana.

Moreirense 1 x 1 Gil Vicente

Vitoria SC 1 x 0 Portimonense

Famalicão 2 x 2 Sporting

Porto 4 x 3 Tondela

Nacional 1 x 2 Santa Clara

Rio Ave x Boavista – 14h30

Belenense SAD x Braga – 17h

Farense x Marítimo – Segunda – 17h15