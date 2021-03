Benfica x Rio Ave: onde assistir ao jogo do Campeonato Português (01/03)

Benfica e Rio Ave se enfrentam nesta segunda-feira (01) a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo da 21ª rodada do Campeonato Português. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Benfica e Rio Ave: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 197

CLARO/NET : 71

VIVO: 461

OI TV: 111

Como vem as equipes para o jogo?

Em 4º com trinta e nove pontos, a equipe comandada por Jorge Jesus briga para alcançar a liderança do Campeonato Português seja como for. Entretanto, mesmo se vencer hoje, ainda assim não chega até o G3. Dessa maneira, o treinador não pode contar com Otamendi, por suspensão, enquanto Jardel e André Almeida seguem lesionados.

Enquanto isso, o Rio Ave aparece em 10º com vinte e dois. Lutando para se afastar da degola e alcançar uma vaga para competições na próxima temporada, o time visitante precisa garantir os três pontos para seguir vivo. Então, no confronto desta segunda, não tem Junio Rocha, Jambor, André Pereira, Fábio Coentrão e Ivo Pinto, todos machucados, e Monte por ter sido expulso na última rodada.

Possíveis escalações

Possível Benfica: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Gonçalves, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Pizzi, Rafa, Everton; Nuñez, Seferovic.

Possível Rio Ave: Kieszek; Savio, Borevković, Santos, Pedro Amaral; Augusto, Pelé, Geraldes; Mané, Gelson, Rafael Camacho.

Últimos jogos de Benfica e Rio Ave

Na última quinta-feira (25), o Benfica enfrentou o Arsenal no jogo de volta pela segunda fase da Liga Europa. Por 3 a 2, foi derrotado e perdeu a chance de classificar-se para as oitavas.

Por fim, o Rio Ave entrou em campo no domingo (21) contra o Famalicão, onde perdeu por 1 a 0 jogando em casa.

