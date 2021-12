Benfica x Sporting: horário e onde assistir online e na TV – 03/12

Em busca da liderança, as equipes de Benfica x Sporting se enfrentam nesta sexta-feira, 03/12, a partir das 18h15 (horário de Brasília) em confronto válido pela décima terceira rodada do Campeonato Português no Estádio da Luz. Confira onde assistir ao jogo de hoje online e pela TV.

Onde assistir Benfica x Sporting: A partida entre Benfica e Sporting terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada em operadoras por assinatura, além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 18h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio da Luz, cidade de Lisboa, em Portugal

TV: Fox Sports

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em terceiro lugar com 31 pontos, o Benfica trava uma batalha para retornar até a liderança do Campeonato Português neste momento. No começo da temporada, os comandados de Jorge Jesus ocuparam a ponta mais alta da tabela com folga mas, com o decorrer na competição, foram retirados da posição, o que hoje, esperam conseguir retomar quem sabe se vencerem nesta sexta e o Porto tropeçar.

Enquanto isso, o Sporting, atual campeão português, também espera contar com a vitória em seu favor hoje já que também quer a liderança do torneio português. Com quatro rodadas sem perder, o time verde contabiliza dez triunfos e dois empates, sem perder na temporada até agora. Por isso, deve colocar os seus melhores jogadores em campo para trazer para casa os três pontos.

Escalações de Benfica x Sporting:

Jorge Jesus, técnico do Benfica, não tem em seu plantel de jogadores Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho, Gonçalves e Radojic.

Os visitantes, no entanto, não contarão com João Palhinha, Coates e Jovane Cabral, Rúben Vinagre, confirmou o técnico Rúben Amorim.

BENFICA: Vlachodimos; Vertonghen, Otamendi, Morato; Grimaldo, João Mário, Weigl, Gilberto; Éverton Cebolinha, Núñez, Rafa

SPORTING: Adán; Inácio, Neto, Feddal; Pedro Porro, Nunes, Bragança, Reis; Pote, Paulinho, Sarabia

