Betis x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalações (11/04)

Betis e Atlético de Madrid se enfrentam neste domingo (11) a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Benito Villamarín, em jogo da 30ª rodada do Campeonato Espanhol. Se vencer, equipe comandada por Diego Simeone retoma a liderança. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Betis x Atlético de Madrid: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na TV fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como estão as equipes na temporada?

O Betis realiza uma boa temporada no Campeonato Espanhol, ocupando a 6ª posição com quarenta e seis pontos no total. Dessa maneira, venceu catorze jogos, empatou quatro e perdeu onze. Então, vencendo, pula mais uma posição e termina próximo do topo. No jogo de hoje, não pode contar com Ruiz, Martin, Iglesias e Camarasa.

Enquanto isso, o Atlético de Madrid foi destronado da liderança depois de ver o Real Madrid vencer o El Clásico ontem (10). Agora, em segundo lugar com sessenta e seis pontos, precisa do resultado em seu favor neste domingo para voltar ao topo da tabela. Em seu plantel, não pode contar com João Felix.

Possíveis escalações de Betis x Atlético de Madrid

Possível Betis: Bravo; Emerson, Emerson, Mandi, González; Carvalho, Rodriguez; Canales, Ruibal, Fekir; Borja.

Possível Atlético de Madrid: Oblak; Gimenez, Felipe, Hermoso; Koke, Saul, Lodi, Trippier; Lemar, Correa; Suarez.

Jogos da rodada no Campeonato Espanhol

Pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, outros confrontos também acontecem. Então, veja quais são os jogos e os horários de cada um deles.

Huesca 3 x 1 Elche

Getafe 0 x 1 Cádiz

Ath. Bilbao 0 x 0 Alavés

Eibar 0 x 1 Levante

Real Madrid 2 x 1 Barcelona

Villarreal x Osasuna – 09h

Valencia x Real Sociedad – 11h15

Real Valladolid x Granada – 13h30

Celta de Vigo x Sevilla – 16h – Segunda-feira

