Jogos de hoje na TV: saiba onde assistir as partidas deste domingo (11/04)

Neste domingo, 11 de abril, partidas em campeonatos nacionais e internacionais serão realizadas. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje ao vivo na TV.

Na Supercopa do Brasil, Flamengo e Palmeiras disputam mais um título na temporada. Enquanto isso, a Juventus de Cristiano Ronaldo entra em campo neste domingo pelo Campeonato Italiano.

Domingo, 11 de abril de 2021 – Jogos de hoje na TV– Supercopa do Brasil

A competição que reúne o campeão da Copa do Brasil e o dono do título do Campeonato Brasileiro acontece na manhã deste domingo (11) em final única, no Mané Garrincha. Dessa maneira, saiba onde assistir ao vivo na TV.

Flamengo x Palmeiras – 11h – Globo e Sportv

Campeonato Paulista – Jogos de hoje na TV

Após um mês parado por determinação do Governo de São Paulo, o Paulista está de volta. Então, a bola rola em uma partida hoje, saiba onde assistir ao vivo.

Guarani x Corinthians – 20h – Premiere

Campeonato Carioca – Jogos de hoje na TV

Pela nona rodada, o Campeonato Carioca traz dois jogos neste domingo. Dessa maneira, veja os horários e saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV ao vivo.

Madureira x Boavista – 15h30 – PPV do Carioca

Fluminense x Nova Iguaçu – 18h – PPV do Carioca

Campeonato Mineiro – Jogos de hoje na TV

Seis jogos acontecem neste domingo (11) pela nona rodada do Mineiro. Então, saiba quais os horário e onde assistir ao vivo na TV.

Uberlândia x Athletic – 10h – Premiere

Patrocinense x Pouso Alegre – 15h30 – Premiere

URT x Boa – 16h – Premiere

Cruzeiro x Atlético-MG – 16h – Globo (MG), Sportv e Premiere

Coimbra x Caldense – 17h30 – Premiere

Tombense x América-MG – 18h15 – Sportv e Premiere

Campeonato Goiano – Jogos de hoje na TV

Dois jogos serão realizados hoje pela oitava rodada.

Vila Nova x Goiás – 16h – Globo (GO) e GE.GLOBO/

Goianésia x Iporá – 16h – Sem transmissão

Campeonato Catarinense – Jogos de hoje na TV

Na nona rodada, dois jogos são realizados no Catarinense neste domingo. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Avaí x Concórdia – 16h – Sem transmissão

Figueirense x Joinville- 16h – Globo (SC)

Campeonato Sul Mato-Grossense

Somente uma partida possui transmissão neste domingo.

União ABC x Comercial – 16h – Globo (MS)

Campeonato Pernambucano

Uma partida atrasada da sétima rodada é transmitida hoje. Então, veja o horário e onde assistir ao vivo.

Retrô x Náutico – 16h – Globo (PE) e Premiere

Jogos de hoje na TV ao vivo – Domingo, 11 de abril de 2021 – Campeonato Inglês

Burnley x Newcastle – 08h – ESPN Brasil

West Ham x Leicester – 10h05 – ESPN Brasil

Tottenham x Manchester United – 12h30 – ESPN Brasil

Sheffield United x Arsenal – 15h – DAZN

Campeonato Espanhol

Villarreal x Osasuna – 09h – Star Hits 1

Valencia x Real Sociedad – 11h15 – Fox Sports

Real Valladolid x Granada – 13h30 – Star Hits 1

Betis x Atlético de Madrid – 16h – Fox Sports

Campeonato Italiano

Inter de Milão x Cagliari – 07h30 – Estádio TNT

Verona x Lazio – 10h – Estádio TNT

Juventus x Genoa – 10h -Estádio TNT

Sampdoria x Napoli – 10h – Estádio TNT

Roma x Bologna – 13h – Band, TNT e Estádio TNT

Fiorentina x Atalanta – 15h45 – Bandsports e Estádio TNT

Campeonato Russo

Sochi x Zenit – 10h30 – Bandsports

Campeonato Alemão

As partidas da Bundesliga possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir aos jogos de hoje, você precisa baixar em seu celular. Se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Schalke 04 x Augsburg – 10h30

Colônia x Mainz – 13h

Campeonato Francês

Assim como o Campeonato Alemão, as partidas da Ligue 1 também possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Então, para assistir, você precisa baixar em seu celular.

Rennes x Nantes – 08h

Saint-Étienne x Bordeaux – 10h

Lens x Lorient-Bretagne – 10h

Stade Brestois x Nimes – 10h

Nice x Reims – 10h

Monaco x Dijon – 12h05

Lyon x Angers – 16h

Campeonato Holandês

VVV x PSV – 09h30 – ESPN

RKC Waalwijk x Ajax – 11h45 – ESPN

Campeonato Belga

Anderlecht x Club Brugge – 13h15 – ESPN

Campeonato Português

Sporting x Famalicão – 16h – ESPN Brasil

Campeonato Argentino

Union Santa Fe x Boca Juniors – 19h30 – Fox Sports

River Plate x Colon – 21h – Fox Sports

Além disso, você também vai gostar de ler: